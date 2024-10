L’ora dell’Euro 5+. Sym, che scatto. Il futuro è ADX

In strada ma senza dimenticare – anzi con l’obiettivo di migliorare e perfezionare – il green. SYM guarda avanti e accende i suoi nuovi motori per scooter di una generazione 3.0 che guarda alla sostenibilità come alla prestazione. Al comfort, al piacere della guida. JoinTheTeams è il concept a cui SYM Italia si ispira per presentare e proporre le novità dei prossimi mesi, declinando nel mondo dell’automotive un approccio e una mentalità sportiva capace di dare concretezza e contenuto alle caratteristiche distintive di ogni ’squadra’.

Il primo team a scendere in campo per dare il benvenuto alla stagione autunnale è proprio quello degli Euro 5+: la normativa, che ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e migliorare la sostenibilità ambientale dei veicoli grazie ad una serie di adeguamenti agli standard tecnici di omologazione europea, è stata l’occasione per SYM di lanciare il nuovissimo ADX 300 e sviluppare e rendere più evoluti alcuni suoi modelli di grande successo.

Ecco la squadra: ADX 300, che in realtà gioca un doppio ruolo perché fa parte sia del team Euro 5+, sia di quello degli ADX; Maxsym GT 400, Cruisym 300, Joyride 300 e Jet 14 Evo (disponibile nella cilindrata 125 cc e 200 cc), ciascuno dei quali presenta una serie di innovazioni migliorative non solo delle prestazioni, ma anche del design. Insomma, più belli dentro e più belli fuori. La forte personalità di questi scooter ne mette in luce le caratteristiche chiave. Il crossover cittadino del mondo, ADX 300: con il suo design robusto e avventuroso, è perfetto per gli spostamenti urbani e le escursioni fuori dalle mura cittadine. E’ progettato per affrontare con disinvoltura sia il traffico quotidiano che i percorsi off-road.

L’evoluto dalla potenza tecnologica, Maxsym GT 400: evoluzione naturale del suo predecessore, unisce un look elegante a contenuti tecnologici d’avanguardia. Illuminazione a LED, motore dalle grandi prestazioni a consumi ridotti, design ergonomico e accattivante, dotazioni di alta qualità lo rendono il mezzo perfetto per vivere un’esperienza di guida unica, la tua firma sulla strada. Lo sportivo che non rinuncia al comfort, Cruisym 300: le prestazioni da brivido del suo potente motore da 278.3 cc, unite al suo design dinamico, lo rendono la scelta ideale per chi cerca un mezzo versatile per la città e per i viaggi fuori porta. Agile e veloce, presenta un’estetica sportiva. La tua città, il tuo mondo, il tuo viaggio.

Il dinamico che strizza l’occhio alla sicurezza, Joyride 300: combina le caratteristiche di un cruiser con quelle di uno scooter a ruota alta, adattandosi a ogni tipo di percorso. Con il suo design accattivante e le numerose dotazioni tecnologiche, è un mezzo pratico e performante. Illuminazione full LED, strumentazione LCD: semplicemente speciale, ogni giorno.

L’icona degli scooter urbani, JET 14 Evo: il suo design sportivo e accattivante, offre un mix perfetto di stile, comfort e prestazioni, rendendolo la scelta ideale per muoversi agilmente in città. La sua estetica ergonomica e funzionale si combina ad un comfort di guida eccezionale che non rinuncia alla prestazione. Il suo equipaggiamento completo non fa mancare nulla a chi lo guida. Disponibile sia nella cilindrata 125 sia nella cilindrata 200 è giovane, urbano, irresistibile.