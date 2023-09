Lo sbarco del CNB 78 elegante easy sailing che conquista le onde

CNB, marchio francese che fa parte del Gruppo Solaris, presenta al Salone Nautico di Genova il nuovo CNB 78, che raccoglie l’eredità (ben 32 unità vendite) del CNB76 e che viene costruito nel cantiere di Aquileia. Progetto di Philippe Briand il CNB 78 (24,85 metri di lunghezza, per 6,10 di baglio massimo) mantiene una lunghezza al galleggiamento inferiore ai 24 metri (22,20 metri) che facilita la navigazione nelle acque costiere.

In coperta, il grande pozzetto ospiti, organizzato con divano a C sul lato di sinistra e divano lineare a dritta, si inserisce in un piano di calpestio assolutamente libero e segnato dalla lunga tuga finestrata che assicura una visuale perfetta dal salone. Disposizione delle manovre, organizzazione della coperta e piano velico sono stati studiati per permette di condurre il CNB 78 anche con un equipaggio ridotto. In particolare il piano velico ha randa full batten di 160 mq con genoa avvolgibile, trinchetta, asimmetrico e Code Zero.

Gli interni del CNB 78 con l’area di poppa destinata a equipaggio e cucina ha un grande quadrato alla discesa dal pozzetto e offre quattro cabine: una suite armatoriale e due cabine ospiti con matrimoniali (una può essere trasformata con letti singoli) e una cabina doppia per l’equipaggio. In un’ottica semi custom la suite armatoriale del CNB 78 può essere dotata di un letto verso poppa e di una scrivania o di un letto verso prua e di un divano. Il motore ausiliario è un Volvo da 175 cavalli. Info su www.solarisyachts.com