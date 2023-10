LM, un van-limousine per far viaggiare come seduti in salotto

Ci può essere lusso a gogo anche salendo su un Van e non su una classica berlina o un suv di ultima generazione. Il marchio Lexus ha sfornato la LM, acronimo di Luxury Mover. Le dimensioni sono quelle di un monovolume ma la piattaforma che utilizza è la stessa GA-K che Lexus usa per i modelli NX e RX, quindi comfort, dinamica e rigidità strutturali sono le stesse di un’auto. Con le nuove NX 350h e RX350h condivide il motore full hybrid da 250Cv abbinato alla trazione integrale E-Four.

Rispetto alla limousine, però, per entrare nella LM non serve piegarsi o chinare il capo: l’interno è spazioso e rilassante. In più i sedili sono executive come sulla Mercedes Classe V che domina in Europa il medesimo segmento. L’esterno, d’aspetto monolitico, trasmette un senso di classe ed eleganza grazie a un frontale di grande impatto e imponenza e alla gigantesca calandra a clessidra alleggerita dal taglio dei fari a Led. Le porte posteriori sono scorrevoli per un accesso facilitato all’abitacolo che ha tre metri di passo e due di altezza. Anche le altre dimensioni sono coerenti: 5,13 m di lunghezza e 1,89 di larghezza.

La nuova LM è commercializzata in 60 Paesi ma non negli States. E le risposte arrivate dall’Europa sono state più che confortanti. Dopo il debutto al Salone di Shangai ad aprile, la commercializzazione ha già raggiunto i mille ordine, provenienti perlopiù dal Regno Unito.