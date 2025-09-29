L’italia dei borghi da scoprire a bordo di camper e caravan

C’è un’Italia inedita, bellissima anche se lontana dalla luce dei riflettori e dal glamour che accompagna le mete turistiche più gettonate, da scoprire alla guida di camper e caravan.

Pitchup.com, la piattaforma leader per la prenotazione di vacanze all’aria aperta, propone alcune ispirazioni di viaggio perfette per gli amanti della vanlife, con una selezione di strutture situate nelle vicinanze di alcuni dei borghi più belli d’Italia. Aree di sosta attrezzate immerse nella natura dove vivere un’esperienza autentica tra tradizioni locali, prodotti tipici e zone poco battute dal turismo di massa. Un invito a viaggiare lentamente per 12 mesi l’anno, generando valore per le piccole comunità e riducendo l’impatto ambientale.

Ad esempio in Friuli-Venezia Giulia alla scoperta di paesaggi bucolici e tesori culturali. A soli 5 minuti di strada da Cividale del Friuli, dichiarata Patrimonio Unesco per il suo complesso storico-artistico risalente all’epoca longobarda, si trova il Camp Hill Valley, un’area camping che è sia un punto di partenza sia una destinazione: una sosta esclusiva ricavata nel parco di un piccolo castello del XIX secolo. Questa oasi di pace, con le sue ampie terrazze affacciate sulla valle, non è solo un luogo di relax ma anche la base strategica per scoprire le gemme della regione. Nel raggio di 30 km, i camperisti troveranno Fagagna, un incantevole borgo che domina le colline moreniche, noto per il suo castello medievale e per l’Oasi dei Quadris, un meraviglioso progetto dedicato alla reintroduzione della cicogna bianca. Alla stessa distanza è situato Clauiano, un esempio di borgo medievale rurale dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare tra le sue case in pietra e i suoi cortili silenziosi è un’esperienza che trasporta in un’altra epoca.

L’Umbria è una meta perfetta per i camperisti che cercano un equilibrio tra natura, storia e attività per tutta la famiglia. Affacciato direttamente sulla sponda orientale del Lago Trasimeno, il Trasimeno Glamping Resort è una struttura completa e moderna pensata per le esigenze di grandi e piccoli. Il resort offre infatti tre piscine, campi sportivi multiuso e tutti i comfort, dal ristorante a un piccolo negozio, con la possibilità di assaggiare piatti della tradizione e acquistare prodotti regionali. La posizione è strategica: oltre a consentire una visita in giornata della città di Perugia, da qui è possibile partire alla scoperta di alcuni dei borghi più suggestivi della regione. A soli 9 km di distanza, nell’entroterra, si trova Corciano, un borgo-gioiello tra i meglio conservati d’Italia. Posto sulla cima di un colle e cinto da imponenti mura medievali, invita a perdersi tra i suoi vicoli, le scalinate e le piazze.

Enrico Turati