Liquidi e limiti. Cosa mettere nel bagaglio a mano

Una rivoluzione annunciata che rischia di rimanere a metà, o di non decollare visto il contesto, quella legata alla possibilità di trasportare liquidi in confezioni superiori ai 100 millilitri all’interno del bagaglio a mano. L’annuncio del cambio di rotta da parte dell’ECAC (European Civil Aviation Conference), l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile, si è diffuso alla fine di luglio ed è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei passeggeri, esasperati dalla restrizione che moltiplica le code e lo stress durante le operazioni di controllo che precedono l’imbarco. In realtà si tratta di un ritorno al passato visto che prima del 2006 non erano previsti limiti particolari e la restrizione, presa in nome della sicurezza, fu adottata per scongiurare il rischio attentati. La possibilità di tornare a portare con sé in cabina bottiglie d’acqua, profumi, creme o altri liquidi senza il limite dei 100ml più che una deroga normativa è legata alla nuove opportunità offerte dagli scanner di nuova generazione basati sulla tecnologia smart security, apparecchiature in grado di analizzare in dettaglio il contenuto dei bagagli senza la necessità di estrarre liquidi e dispositivi elettronici. Macchine che per quanto riguarda il nostro Paese sono in funzione solo negli scali di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa e gli scali di Bologna e Torino. L’elenco è contenuto in nota diffusa da ENAC in cui si spiega che "in tutti gli altri scali, pertanto, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina". Un rinvio solo temporaneo per l’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, che ha investito 14 milioni di euro per dotarsi dei nuovi scanner 3D, mentre per gli altri gli adeguamenti non sono ancora all’orizzonte.

Questo significa che nella maggior parte degli scali italiani è ancora necessario seguire la vecchia procedura: divieto di mettere nel bagaglio a mano liquidi in contenitori di capacità superiore ai 100 millilitri, obbligo di inserirli in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro da presentare separatamente agli addetti ai controlli di sicurezza.

Le restrizioni valgono anche per i passeggeri diretti in Usa o in Israele, per quelli in transito provenienti da Paesi Extra UE (esclusi Canada, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Singapore, Stati Uniti e Svizzera) e diretti verso mete UE. Il consiglio è informarsi prima di mettersi in viaggio sulle restrizioni in vigore nell’aeroporto di partenza e anche in quello di arrivo (sono 700 gli scanner 3D presenti in 21 Stati UE), tenendo conto del fatto che è comunque previsto il limite dei 2 litri per contenitore oltre alle restrizioni, in termini di ingombro e peso, imposti dalla compagnia aerea.

Sono invece esclusi dal provvedimento, e quindi è consentito sempre il loro trasporto nel bagaglio a mano, i LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) per fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati.