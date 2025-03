Linee accattivanti. Dom115, 35 metri di assoluta armonia

Il Dom115 di 35 metri rappresenta l’entry level della fortunata linea di scafi dislocanti Dom di Baglietto firmati Stefano Vafiadis. Il concetto di fondo del progetto non cambia: come il Dom133, anche il Dom115 ripropone gli stilemi che hanno decretato il successo del modello di punta, dalle linee senza tempo, moderne e accattivanti che tuttavia estremizzano l’aspetto sportivo già della sorella più grande dello stesso cantiere, ai considerevoli volumi, unici per imbarcazioni di queste dimensioni, fino all’utilizzo di ampie finestrature panoramiche apribili a terrazza, che consentono grande visibilità verso l’esterno e ampio ingresso di luce naturale.

In particolare, in questo modello viene reso ancor più armonico il senso di spazio unico, in un dialogo continuo tra dentro e fuori, grazie alle porte del salone del Main Deck a totale scomparsa che, aggiunte alle finestrature a tutta altezza, consentono una vista unica. Anche l’Upper Deck è interamente vetrato e apribile su tre lati. Si rilegge quindi l’organizzazione dello spazio, che sempre più perde i suoi confini di utilizzo classico e formale per ritrovarne di nuovi, più aderenti allo stile di vita di un armatore contemporaneo, desideroso del contatto con la natura e con il mare.

Come per tutti i modelli Baglietto di ultima generazione, la zona di poppa si conferma spazio ideale, definito su tre livelli che gradualmente scendono verso il mare. A differenza della sistership maggiore, qui trova posto una infinity pool con vista mare, mentre il tender trova alloggio alle spalle in un garage con accesso laterale, liberando quindi il ponte da ingombri tecnici. Anche il Dom115 conferma l’alto livello di personalizzazione caratteristico della linea, concedendo molto non solo alla scelta degli interni ma anche al layout.