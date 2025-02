L’identikit dei rider : "Età media 30 anni in maggioranza uomini"

Luca Boniardi, ricercatore del dipartimento di Scienze cliniche dell’Università degli Studi di Milano, traccia uno studio sulla condizione di lavoro dei rider. "ll numero stimato – afferma Boinardi– dei rider a Milano è tra i 6- 8mila ma non esistono numeri ufficiali. Il 98% degli intervistati sono maschi e l’età media è di 30 anni, anche se è in aumento la componente di chi ha più di 35 anni (22%). I principali luoghi di origine sono l’Asia, in particolare il Pakistan e l’Afghanistan e il continente africano (tra i più restii a farsi coinvolgere dallo studio). Il 20% è italiano e solo il 22% ha la cittadinanza italiana". "Il 52% ha un diploma o una laurea, mentre il 12% – continua lo studioso– è attualmente studente. Il 40% vive fuori città e il 34% ha difficoltà a parlare italiano". Quanto al tipo di bicicletta, "il 47% usa – prosegue sempre il ricercatore – la bicicletta elettrica e il 41% quella muscolare. Nella stragrande maggioranza il rider è il proprietario della bicicletta che utilizza per lavorare. Il 41% lavora con la partita Iva, il 25% lavora per più piattaforme e il 15% ha un’anzianità lavorativa di più di 3 anni". Rispetto al 2019, anno in cui era stata fatta una ricerca simile, "si riduce la componente – riporta Boinardi – degli under 25 che passa dal 57% al 20% e i possessori di cittadinanza italiana". "Abbiamo votato una mozione – dice il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum durante la commissione dedicata alle condizioni di lavoro dei rider – per istituire un albo dei rider, anche per monitorare la situazione, i corsi di sicurezza stradale e di formazione".