L’ibrido firmato Cupra rinnova i successi. Formentor è da record

Un plug-in hybrid versatile, che rappresenta la giusta porta d’accesso all’elettrificazione. Per Cupra la tecnologia PHEV rappresenta un tassello importantissimo dal punto di vista commerciale, con i sistemi e-Hybrid che negli anni hanno consolidato la loro posizione per vendite: Formentor è stato il modello ibrido alla spina più venduto in Italia nel 2024, con 3.812 unità che sono valse il 7,2% delle quote mercato.

Nel segmento C, il marchio di Martorell ha chiuso lo scorso anno con 4.496 vetture immatricolate per quote del 15,9%. La line up di Cupra, da questo punto di vista, include un’offerta più che completa, passando da wagon e hatchback con Leon ai SUV, con Formentor (foto) e Terramar.

La nuova powertrain e-Hybid si basa su un motore 1.5 quattro cilindri a benzina disponibile in due varianti di potenza da 204 e 272 CV con coppia rispettivamente di 350 e 400 Nm. In particolare l’unità termica è in grado di sviluppare – a seconda delle versioni – 110 kW (150 CV) o 130 kW (177 CV) mentre quella elettrica ha una potenza di 85 kW.

A tutto questo è abbinata una batteria da 19,7 kWh. L’accumulatore ha una composizione chimica al nichel, manganese e cobalto e la struttura a 4 moduli per 24 celle, che rappresentano uno degli aspetti più innovativi della nuova tecnologia e-Hybrid. Il risultato, in termini di prestazioni, si concretizza in una progressione poderosa con la coppia massima erogata già a 850 giri, un handling fluido e la sensazione del massimo controllo in ogni frangente della guida. L’autonomia è stata migliorata, con il range che tocca i 125 km in full electric. Le novità introdotte prevedono anche l’aggiornamento della potenza di ricarica in corrente alternata a 11 kW, con tempi di ricarica da 0% a 100% in 2 ore e 30 minuti, e dal 10% all’80% in soli 26 minuti con corrente continua.

Caratteristiche che abbiamo potuto saggiare nella nostra prova in anteprima della gamma e-Hybrid, specificamente sulla Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid da 204 CV con cambio DSG. La guida è fluida e confortevole, con la powertrain che garantisce uno spunto ottimale sia nel misto che su strade a scorrimento veloce. La dinamica di guida poi è quella tipicamente Cupra, con un set up delle sospensioni non troppo rigido ma comunque sportivo, per un’esperienza al volante più che coinvolgente.

Gianluca Sepe