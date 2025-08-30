L’hub globale del diportismo

Capita sempre quando entri in uno spazio che non conosci e che vuoi scoprire: conta l’impatto iniziale, la prima sensazione, l’impressione di trovarti in un luogo che ti mette o meno a tuo agio. Ovvio, vale per le location fisiche, un appartamento, un albergo, un ristorante, un museo. Ma anche per quelle virtuali perché in fondo, i messaggi visivi ed emotivi che ti arrivano sono gli stessi: la distribuzione dei colori, l’estetica, l’accessibilità easy e il ricorso a una comunicazione pulita ma efficace, priva di orpelli ma che riesce a colpire nel segno, insomma a stimolare interesse.

Se è così, e lo è, non è certo sfuggita agli addetti ai lavori e ai tanti appassionati del mare il nuovo sito ufficiale del Salone Nautico – www.salonenautico.com – che ha il duplice merito: rafforzare l’identità digitale della manifestazione; marcare nell’interfaccia grafica il concomitante e recente restyling della brand identity del grande Boat Show a Genova; e migliorare l’esperienza dell’utente, insomma offrire uno strumento moderno, funzionale e smart a chiunque voglia intercettare dettagli e contenuti della kermesse in programma tra il 18 e il 23 settembre ma anche vivere on line (e in anticipo) il viaggio nel mondo del diportismo che si darà appuntamento nell’hub espositivo confortato dal completamento del Waterfront di Levante. Per notare i particolari, è opportuno mettersi al computer o scrollare su smartphone o tablet. E i dettagli sono subito illuminanti. Intanto il design del sito, con l’interfaccia grafica che appare pulita e moderna, corredata da una palette di blu, bianco e tonalità neutre che rimandano al mare. La navigazione è fluida e intuitiva.

Le sezioni tematiche e i contenuti visivi (storia, aree espositive, news, eventi, novità, come arrivare, etc.) vengono proposti in modo soft e semplice per facilitare l’orientamento e stimolare l’approccio interattivo. E non è tutto. È evidente l’utilizzo della tecnologia per rendere il portale di agevole utilizzo per le persone con disabilità, come è giusto che sia e nel rispetto degli standard internazionali indicati nelle Web Content Accessibility Guidelines. Tema, quello dell’accessibilità, del resto caro a Confindustria Nautica, sempre puntuale sui temi dell’inclusività e della responsabilità sociale, come conferma anche il direttore generale Marina Stella ricordando la certificazione ISO20121 assegnata lo scorso anno proprio al Salone Nautico.

Tanta roba. E se quella del digitale è una sfida accolta con entusiasmo, lo è anche il ticketing online attivato per la 65esima edizione in dirittura di arrivo. Con tanto di prezzi ben indicati: ingresso a 23 euro (+ 1 euro di prevendita) rispetto ai 28 euro richiesti per l’acquisto del biglietto in loco (gratuità per i bambini fino a 12 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità). E con l’aggiunta di una novità che sarà sicuramente apprezzata dai più young: un ticket a tariffa agevolata per gli under 25 disponibile al prezzo speciale di 13 euro. Acquistabile sempre on line.