Giovedì 28 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueMartina NasoniUcrainaAlessia Morani
Acquista il giornale
QN MobilitàL’hub globale del diportismo
30 ago 2025
PAOLO GALLIANI
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. L’hub globale del diportismo

L’hub globale del diportismo

Capita sempre quando entri in uno spazio che non conosci e che vuoi scoprire: conta l’impatto iniziale, la prima sensazione,...

Capita sempre quando entri in uno spazio che non conosci e che vuoi scoprire: conta l’impatto iniziale, la prima sensazione,...

Capita sempre quando entri in uno spazio che non conosci e che vuoi scoprire: conta l’impatto iniziale, la prima sensazione,...

Capita sempre quando entri in uno spazio che non conosci e che vuoi scoprire: conta l’impatto iniziale, la prima sensazione, l’impressione di trovarti in un luogo che ti mette o meno a tuo agio. Ovvio, vale per le location fisiche, un appartamento, un albergo, un ristorante, un museo. Ma anche per quelle virtuali perché in fondo, i messaggi visivi ed emotivi che ti arrivano sono gli stessi: la distribuzione dei colori, l’estetica, l’accessibilità easy e il ricorso a una comunicazione pulita ma efficace, priva di orpelli ma che riesce a colpire nel segno, insomma a stimolare interesse.

Se è così, e lo è, non è certo sfuggita agli addetti ai lavori e ai tanti appassionati del mare il nuovo sito ufficiale del Salone Nautico – www.salonenautico.com – che ha il duplice merito: rafforzare l’identità digitale della manifestazione; marcare nell’interfaccia grafica il concomitante e recente restyling della brand identity del grande Boat Show a Genova; e migliorare l’esperienza dell’utente, insomma offrire uno strumento moderno, funzionale e smart a chiunque voglia intercettare dettagli e contenuti della kermesse in programma tra il 18 e il 23 settembre ma anche vivere on line (e in anticipo) il viaggio nel mondo del diportismo che si darà appuntamento nell’hub espositivo confortato dal completamento del Waterfront di Levante. Per notare i particolari, è opportuno mettersi al computer o scrollare su smartphone o tablet. E i dettagli sono subito illuminanti. Intanto il design del sito, con l’interfaccia grafica che appare pulita e moderna, corredata da una palette di blu, bianco e tonalità neutre che rimandano al mare. La navigazione è fluida e intuitiva.

Le sezioni tematiche e i contenuti visivi (storia, aree espositive, news, eventi, novità, come arrivare, etc.) vengono proposti in modo soft e semplice per facilitare l’orientamento e stimolare l’approccio interattivo. E non è tutto. È evidente l’utilizzo della tecnologia per rendere il portale di agevole utilizzo per le persone con disabilità, come è giusto che sia e nel rispetto degli standard internazionali indicati nelle Web Content Accessibility Guidelines. Tema, quello dell’accessibilità, del resto caro a Confindustria Nautica, sempre puntuale sui temi dell’inclusività e della responsabilità sociale, come conferma anche il direttore generale Marina Stella ricordando la certificazione ISO20121 assegnata lo scorso anno proprio al Salone Nautico.

Tanta roba. E se quella del digitale è una sfida accolta con entusiasmo, lo è anche il ticketing online attivato per la 65esima edizione in dirittura di arrivo. Con tanto di prezzi ben indicati: ingresso a 23 euro (+ 1 euro di prevendita) rispetto ai 28 euro richiesti per l’acquisto del biglietto in loco (gratuità per i bambini fino a 12 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità). E con l’aggiunta di una novità che sarà sicuramente apprezzata dai più young: un ticket a tariffa agevolata per gli under 25 disponibile al prezzo speciale di 13 euro. Acquistabile sempre on line.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata