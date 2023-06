Lexus LBX, piccola ma di eccelsa qualità

di Francesco Forni

Lexus Breakthrough Crossover, il marchio di lusso di Toyota mette in campo un Suv compatto per sfondare sul mercato europeo. LBX è un modello letteralmente rivoluzionario, che punta a vendere 25.000 unità nel Vecchio Continente nel corso del 2024. Lungo 4,19 metri, nasce sulla piattaforma GA-B del Gruppo Toyota, quella di Yaris Cross per intenderci. Una architettura dedicata alle compatte: è larga 1,83 metri, con un passo di 2,58 e alta 1,55. Un modello inedito, votato a fare concorrenza a Audi Q2 e Mini Countryman.

Partendo da uno stile che la differenzia da Yaris Cross. La griglia a clessidra del marchio viene aggiornata in chiave più muscolare, mentre in abitacolo, al nostro primo contatto milanese, è percepibile da tutti i materiali la ricerca della qualità, nei materiali, negli assemblaggi e nelle forme.

Alleggerita nei materiali rispetto a Yaris Cross con piccolo abbassamento dell’altezza della seduta e anche del punto d’anca fino a 285 mm che contribuisce a far sentire il guidatore più in sintonia con la LBX, mantenendo un’ottima visuale dal volante, Lexus LBX può essere a trazione anteriore o integrale, comunque sempre full hybrid.

Il propulsore termico è un 3 cilindri 1.5 a cui si abbinano, un motore elettrico in posizione anteriore e uno, ulteriore, posteriore nella versione 4×4, alimentati da una nuova batteria bipolare al nichel-metallo idruro. Il tutto abbinato a un cambio elettronico a variazione continua. La potenza di sistema erogata complessivamente arriva fino a 136 cv e 185 Nm di coppia, con una accelerazione importante da 0 a 100 kmh in 9,2 secondi.

In abitacolo, oltre alla posizione di guida ’dinamica’ spicca nuovo display della strumentazione completamente digitale da 12,3 pollici. A richiesta c’è un head-up display, lo stile interno è fluido, il comparto multimediale è gestito dallo Lexus Link Connect, un touchscreen centrale da 9,8 pollici. Il bagagliaio ha una capacità di 332 litri nell’assetto abituale, cioè senza sedili reclinati. La guida assistita di secondo livello è garantita dalla presenza del Lexus Safety System +.