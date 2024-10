L’elettrica Spring fa un passo avanti

Tra le novità di Dacia esposte a Parigi c’era il restyling dell’elettrica Spring, in vendita con prezzi a partire da 17.900 euro. La Spring restyling ha un look moderno, con l’innesto di stilemi presi dalla Duster, mentre l’abitacolo è tutto trasformato. Restano le plastiche rigide ma la qualità interna cambia in molti dettagli, come le bocchette dell’aria. Sulla versione più accessoriata, la Extreme (da 19.900 euro), l’infotainment è racchiuso in un touch screen da 10 pollici molto intuitivo.