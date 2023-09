Le questioni del mare dentro il Salone tra convegni e forum

Alle 14 all’Eberhard & Co. Theatre avverrà la presentazione del progetto ’Sealife Care’ di Rolex Giraglia, lanciato a giugno durante la Giornata mondiale degli oceani. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea, lo Yacht Club Italiano (YCI) e Confindustria Nautica rilanciano anche al Salone la novità green e blu a sostegno di un intervento di riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica nelle aree del territorio interessato dalla regata Rolex Giraglia.

L’intervento di riforestazione di praterie di Posidonia oceanica degradate nel Mar Ligure ha una durata di 24 mesi ed è stato predisposto dal Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, con la collaborazione del centro di informazione europea Europe Direct Genova ospitato in Comune a Genova. In linea con il Green Deal europeo e le azioni sulla blue economy della Commissione europea, l’obiettivo è ripristinare l’ecosistema marino e tutelarne la biodiversità, molto spesso minacciati da attività umane non sostenibili.

Domani alle 10.30 nella stessa location andrà invece in scena ’La rigenerazione urbana come elemento di sviluppo e valorizzazione del territorio’: la Regione Liguria fa il punto su Waterfront e nuovi progetti di recupero degli spazi costieri come elemento di sviluppo mentre alle 15 sempre la Regione illustrerà la roadmap dei bandi regionali 20232024 e i risultati della programmazione 20142020.

Alle 14 in Sala Tech torna per il terzo anno la Tecno Marathon, che tratterà di fonti di energia alternative e materiali sostenibili e sempre lì, la mattina alle 10.30 ci si soffermerà sull’efficienza dei sistemi di propulsione. Alle 11 in Sala Innovation l’Università di Genova farà invece il punto sulle attività svolte in ambito di ricerca e all’interno del Dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare.

E.S.