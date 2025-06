Lavori per 100 miliardi sull’alta velocità Gruppo FS: "Un anno da record"

II futuro della mobilità sostenibile in Italia è già iniziato, grazie al piano quinquennale di Gruppo Ferrovie dello Stato che ha stanziato 100 miliardi di euro per rendere la rete ferroviaria più veloce, connessa, sicura e sostenibile. Il 2025 si preannuncia come un anno da record, segnato da un’intensa attività cantieristica, da una modernizzazione strutturale senza precedenti.

Passeggeri, pendolari e cittadini potranno seguire passo passo questo grande sforzo tecnico grazie a un progetto di comunicazione trasparente. È infatti attiva una campagna di comunicazione su scala nazionale che accompagna questo imponente piano di interventi. L’obiettivo è fornire un’informazione puntuale e tempestiva sui lavori, le interruzioni, i percorsi alternativi e lo stato dei cantieri, e insieme valorizzare gli effetti positivi delle opere in corso e trasmettere il senso collettivo di un progetto di lungo termine, volto a migliorare la qualità della vita e a rilanciare lo sviluppo sostenibile del Paese.

"Abbiamo pianificato i cantieri estivi in modo attento così da evitare sovrapposizioni e garantire i collegamenti - spiega Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS - La rete ferroviaria italiana è al centro di un piano di investimenti senza precedenti con circa 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati alle attività di manutenzione e 700 per nuove opere. La pianificazione deve essere attenta e con l’obiettivo di limitare i disagi". Per permettere ai viaggiatori di avere informazioni tempestive e accurata a bordo dei treni sono stati messi 250mila QR Code che una volta inquadrati forniscono informazioni sulla circolazione ferroviaria. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha visto assegnare a Ferrovie 25 miliardi di euro.

"Alcune opere saranno completate entro l’estate 2026, altre termineranno successivamente - sottolinea Donnarumma - A differenza di altri noi abbiamo deciso di non fermare i nostri treni, lavorando prevalentemente durante le 4 ore notturne, aprendo e chiudendo ogni giorno i cantieri per non privare i viaggiatori della possibilità di muoversi".

I risultati in termini di qualità del servizio si vedranno progressivamente già dai prossimi mesi grazie alla realizzazione di nuove linee ferroviarie per eliminare i divari infrastrutturali ancora esistenti tra Nord e Sud e per affiancare infrastrutture più capillari alla rete alta velocità, che fino a oggi ha visto il suo principale sviluppo nell’asse Torino – Milano – Roma – Salerno.

Tra gli interventi in corso di realizzazione ci sono la Brescia – Verona – Padova, il completamento della linea Napoli – Bari, il nuovo collegamento Salerno – Reggio Calabria e lo sviluppo infrastrutturale della Sicilia per beneficiare del sistema alta velocità da Palermo a Milano. La campagna di comunicazione lanciata dal Gruppo FS è già in corso in Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino – Alto Adige, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia.