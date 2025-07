L’assicurazione è la miglior difesa da infortuni e furti

Tanti italiani utilizzano la bicicletta, nel tempo libero oppure per spostarsi in città, ma solo una parte di loro ha attivato un’assicurazione specifica per proteggersi dagli incidenti. Secondo ultime ricerche meno di un ciclista su tre ha un’assicurazione che lo tutela anche limitandosi alla sola responsabilità civile e la percentuale scende ulteriormente considerando forme più specifiche di protezione. Una leggerezza che può avere anche conseguenze molto gravi per sé e per gli altri in caso di incidenti, per questo negli ultimi anni sono nate diverse soluzioni assicurative pensate per chi si muove su due ruote, sia su un mezzo di proprietà, sia in sharing o a noleggio.

La polizze prevedono diverse opzioni e si differenziano, soprattutto nel prezzo, in base al mezzo assicurato distinguendo tra bici a trazione muscolare ed e-bike. Le formule più sofisticate includono l’assistenza alla persona e il trasporto del mezzo in caso di guasto o incidente, oltre a una serie di servizi dedicati alla tutela dell’assicurato nell’eventualità di un impatto stradale.

È possibile personalizzare l’assicurazione scegliendo la copertura per infortuni del conducente, il rimborso delle spese mediche, la responsabilità civile verso terzi e la protezione contro il furto del mezzo.