L’arte di stare in sella tra le colline in fiore. Torna la Granfondo

Dal 30 marzo al 2 aprile si svolgerà la 26esima edizione della Granfondo

Dal 30 marzo al 2 aprile si svolgerà la 26esima edizione della Granfondo via del Sale Fantini con due splendidi percorsi attraverso la Romagna in fiore. Sia i ciclisti più esperti che i meno allenati potranno pedalare sulle colline romagnole partendo dal Lungomare di Cervia e arrivando davanti alla spiaggia del Fantini Club. Il percorso lungo di 152 km, con quattro salite e un dislivello complessivo di 1957 metri, cui prenderà parte anche Gianni Bugno, è dedicato a chi ha le gambe pronte. Oltre al celeberrimo parco della Salina di Cervia, regno incontrastato dei fenicotteri e di altre specie autoctone, il suggerimento è di godersi lo spettacolo del Castello di Teodorano, dove si trova il primo ristoro. Questo piccolo borgo di 70 anime che risale al ’500, dove svetta la Rocca a difesa dell’antico centro, si può ammirare affrontando la prima salita di Montecavallo, di 8,2 km, con il 6% di pendenza media e punte massime del 15%. Dopo Montecavallo, si arriva alla bellissima salita di Ciola, da scalare in mezzo agli alberi in fiore. Una salita che, affrontata dopo l’ascesa di Montecavallo, sarà la rampa più impegnativa e dura della competizione, con quasi 7 km al 6% medio (punte massime del 14%) per un dislivello totale di 353 metri. Arriva poi la Cima Pantani, un’ascesa che porterà gli atleti a quota 373 metri con una pendenza media del 6% e picchi del 14%, lungo 4 km di asfalto dove sono ancora impresse le scritte “Vai Marco… Forza pirata”, fino a giungere al cippo a lui dedicato. Infine i partecipanti dovranno conservare le energie per affrontare l’ultima salita, di 4,5 km, PadernoCollinello, godendo di uno splendido scenario in mezzo agli ulivi.

Per chi è invece un po’ meno allenato, è confermato il percorso medio fondo di 105 km, con un dislivello complessivo di 964 metri e due sole salite: quella di Montecavallo e quella di PadernoCollinello. Novità dell’edizione 2023 è la possibilità di acquistare uno speciale dorsale Green, a sostegno del nuovo progetto di piantare alberi con Treedom in diverse zone d’Italia.