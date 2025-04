L’applicazione sbarca ad Aosta

bTaxi, l’applicazione sviluppata da Cotabo per richiedere un taxi, è operativa anche nella città di Aosta: una nuova tappa del percorso di crescita dell’applicazione, dopo la recente attivazione a Matera. Cinque tassisti di Aosta diventeranno soci della cooperativa: avranno a disposizione oltre all’applicazione lato utenti e al web per clientela strutturata, un numero unico per l’accesso al servizio taxi.

Una semplificazione per l’utenza che, finora, non aveva la possibilità di rivolgersi a un Radio Taxi.

"Quello di Aosta è un accordo che va molto oltre il rilevante aspetto tecnologico. Stiamo rafforzando un modello sostenibile e responsabile di condivisone degli asset tecnologici, per unire i tassisti e continuare a garantire autonomia e identità territoriale – commenta Riccardo Carboni, presidente di Cotabo (nella foto) –. Rappresentiamo un’alternativa ai modelli di intermediazione tecnologica estrattivi e un elemento di tutela per la categoria. Grazie alla piattaforma bTaxi, di cui siamo proprietari, sarà possibile offrire un servizio più efficiente, accessibile e moderno a tutti gli utenti che hanno bisogno di mobilità".