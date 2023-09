L’app ACI Sara Go! e tutti i suoi servizi

La mobilità urbana è sempre più complicata e caotica. Perché muoversi in città sia più semplice e sicuro, Sara Assicurazioni in partnership con ACI e MooneyGo, ha creato l’app ACI Sara Go! che permette di integrare, in tempo reale, mobilità privata, trasporto pubblico locale, taxi, scooter, biciclette, monopattini in sharing e sosta a pagamento. Il progetto – che è già attivo nelle realtà di Roma e Milano – presto sarà proposto in futuro anche in molte altre città della Penisola.