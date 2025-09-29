Lanerossi ’veste’ gli yacht più esclusivi di Ferretti Group

Andare per mare è anche una questione di stile. Lo sa bene Lanerossi che ha rinnovato la sua collaborazione con Ferretti Group confermandosi partner nella fornitura tessile per l’allestimento degli yacht. Una sinergia che nasce da valori condivisi come artigianalità, qualità e attenzione al dettaglio, dando vita a un’esperienza di bordo dove estetica e benessere si incontrano. Ferretti Group, punto di riferimento internazionale per l’eleganza e il comfort in mare, ha scelto ancora una volta i prodotti Lanerossi per arredare gli interni delle proprie imbarcazioni. I plaid, le coperte, i cuscini e la biancheria letto esprimono una visione sofisticata e contemporanea dell’abitare, trasferendo la sensazione di una casa accogliente anche in mezzo al mare.

"I plaid Ulisse e Zebio, realizzati in pura lana merinos extrafine e disponibili in una ricca gamma cromatica - spiegano da Lanerossi - Morbidi e avvolgenti, aggiungono calore e stile agli spazi. In particolare, Zebio si distingue per la sua praticità, essendo lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice, ideale per la vita a bordo". Per le serate estive all’aperto, c’è Calais, in misto lana e canapa, leggero e traspirante. Completano l’allestimento Everest Color, plaid in 100% cashmere che coniuga esclusività e raffinatezza, e una selezione di cuscini decorativi in velluto e bouclé, pensati per aggiungere un tocco di ricercatezza grazie a texture tattili e palette sofisticate.

"Anche la zona notte riflette il carattere distintivo della collaborazione, le coperte Afrodite e Venere, entrambe in lana merinos 100%, offrono comfort e pregio in perfetto equilibrio. Il letto si arricchisce con il completo lenzuola Amalfi, in puro cotone, e la parure Florence in cotone percalle, leggera e traspirante, per un riposo all’insegna del benessere". I prodotti tessili Lanerossi assumono un ruolo da protagonisti negli interni Ferretti, dando vita ad ambienti esclusivi e inimitabili. Una collaborazione tra due eccellenze italiane che rappresenta una visione condivisa di lusso autentico e sostenibile, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di ospitalità e stile senza compromessi.

Marina Santin