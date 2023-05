Lancia PU+RA HPE Concept da sogno Lusso ed elettroni

di Francesco Forni

Lancia Pu+Ra HPE, presentata al Museo della scienza e della tecnologia di Milano, è un prototipo, un manifesto di stile che anticipa i prossimi modelli del Marchio, proiettati verso l’era elettrica. In arrivo c’è un triplete. Nel 2024 nuova Ypsilon, nel 2026 l’attesissima Delta e nel 2028 l’ammiraglia, anch’essa con un nome che evoca il passato: Gamma. Luca Napolitano, CEO di Lancia, l’ha introdotta con parole chiare. "È la visione del brand per i prossimi 10 anni che fa entrare il Marchio nell’era della mobilità a zero emissioni e riassume il nostro modo di concepire e vivere l’automobile. A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE".

Spiccano al posteriore con gli iconici fanali rotondi, che si ispirano all’anima più brutale, radicale e soprattutto vincente del Costruttore, con un chiaro rimando alla leggendaria Stratos: tra i fanali si ritrova la nuova iconica scritta Lancia. Lancia Pu+Ra HPE non è una scultura, ma una auto marciante. Al 100% elettrica, con una autonomia di oltre 700 km, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh100 km. Numeri interessanti, che prospettano scenari competitivi. Fedele alla vocazione d’avanguardia nello stile, Lancia Pu+Ra HPE è la prima auto ispirata al mondo dell’arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, per un’esperienza di ’home feeling’ tipicamente italiana.

Pioniera anche nella tecnologia è la prima vettura dotata dell’interfaccia virtuale S.A.L.A. sarò riproposta sulla nuova generazione di Ypsilon. Grazie a S.A.L.A, Lancia sarà il primo marchio di Stellantis a dotarsi delle tecnologie Chamaleon e TAPE (Tailored Predictive Experience), che centralizzano le funzioni dell’audio, della climatizzazione e dell’illuminazione, consentendo di adeguare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce. Altro passo nel futuro prossimo.