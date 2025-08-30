Lambo Temerario. Con il magico V8 è pura adrenalina

Che si trattasse di una fuoriclasse lo si era capito dal primo momento in cui a Sant’Agata Bolognese hanno tolto i veli alla loro nuova creatura ma è in pista, al volante, che ci si rende conto di come la Lamborghini Temerario sia veramente in grado di fissare un nuovo riferimento, forse al momento assoluto, per quel che riguarda questo tipo di vetture. Un compito non facile visto che raccoglie l’eredità di uno dei modelli di maggior successo del Toro, pensionando di fatto il V10 aspirato tanto amato dai clienti della Huracan. Eppure con questo nuovo V8 made in Sant’Agata la Lamborghini Temerario sa come far dimenticare la sua illustre antenata.

Questa autentica fuoriclasse porta in dote la novità più grande per la gamma del Toro, il nuovo V8 costruito e ingegnerizzato interamente a Sant’Agata Bolognese con una powertrain ibrida composta appunto dall’8 cilindri e da tre motori elettrici, uno collocato tra l’unità termica e il cambio doppia frizione a otto rapporti mentre gli altri due formano il cosiddetto e-axle all’anteriore. La potenza complessiva di sistema è di 920 CV, 800 CV frutto del solo V8, disponibili tra 9.000 e 9.750 giri/minuto, mentre le performance parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, e una velocità massima di 340 km/h. Precisa, tagliente ma mai scontata, Temerario ha il giusto carattere racchiuso in dimensioni compatte. La powertrain offre l’impressione di avere alle spalle un motore in grado di una progressione quasi infinita, con un sound ottimizzato proprio per rendere più che coinvolgente l’esperienza al volante.

È sul lungo rettilineo che si può scatenare tutta la potenza di questo Toro: uscire bene dalla Parabolica Ayrton Senna dell’Estoril significa essere già oltre i 200 km/h all’altezza delle tribune e poi avere ancora tanto spazio per osare. Si superano i 300 km/h e solo il cartello ’Brake’ ti ricorda che già così si è toccato il cielo con un dito. Staccata importante e già a scalare fino alla seconda per prendere la prima curva a gomito del tracciato e riaccarezzare il pedale destro per poi iniziare a giocare con il cambio e al volante e con le parti più tecniche dell’Estoril, sino a quella chicane in salita che sembra ricordare il celebre ’cavatappi’ seppur a pendenza invertita.

Se l’anteriore è ben piantato a terra, la coda della Temerario sembra più leggera e mobile, pronta a ricordarti che i 920 CV vanno gestiti sempre con la massima attenzione. L’erede della Huracan però trasmette sempre controllo oltre alla possibilità, dopo aver preso la giusta confidenza, di poter crescere nel ritmo curva dopo curva. Con il sistema di Telemetria di bordo poi, i più appassionati possono sfidare sé stessi limando decimi su ogni prestazione. Il nuovo gioiello di Sant’Agata Bolognese arriverà su strada nei primi mesi del 2026, con il prezzo a partire da 315.000 euro. Per la versione ’Alleggerita, si parte da 360.400 euro.