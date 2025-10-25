L’Alaska a bordo di MSC Poesia. Novità nel turismo di lusso dove a dominare è la natura

L’Alaska, con i suoi paesaggi spettacolari e la sua natura incontaminata, diventa la nuova meta del turismo di lusso. Dal 2026 MSC Poesia inaugurerà la sua prima stagione nell’Ultima Frontiera, portando a bordo per la prima volta l’MSC Yacht Club, il concetto di ospitalità esclusiva fino a oggi riservato alle unità più evolute della flotta.

Per rendere possibile questa novità, la compagnia ha avviato uno dei più importanti interventi di rinnovamento della propria storia: MSC Poesia è stata ripensata, sostituendo parte delle cabine standard con suite MSC Yacht Club e creando così un’oasi privata all’interno della nave. Un segnale chiaro dell’evoluzione della domanda di crociere: viaggiatori che cercano esperienze premium anche su rotte non associate di solito al lusso.

L’MSC Yacht Club offrirà suite spaziose con terrazze fino a 78 m² e vasca idromassaggio panoramica, lounge e ristorante riservati, solarium privato con idromassaggi e cabane esclusive, oltre a maggiordomo personale e servizio concierge disponibili 24 ore su 24. Gli itinerari di MSC Poesia in Alaska offriranno esperienze autentiche tra natura e cultura locale. A Ketchikan, conosciuta come capitale della pesca, sarà possibile cimentarsi nella cattura del salmone o gustarlo affumicato, ammirare le aquile calve e passeggiare lungo Creek Street, quartiere storico ricco di botteghe artigiane e gallerie.

A Icy Strait Point, prima destinazione crocieristica di proprietà indigena, gli ospiti si immergeranno in 23.000 acri di spiagge e foresta pluviale: qui si trovano la zip line più lunga del mondo, piattaforme per osservare orsi bruni e balene, esperienze di danza tradizionale, cucina locale e kayak.

Il suggestivo Tracy Arm offrirà una navigazione tra scogliere alte fino a 900 metri, cascate e colonie di foche, fino a rivelare i ghiacciai Sawyer, con le loro spettacolari sfumature di blu. Infine, Juneau, capitale dell’Alaska raggiungibile solo via mare o aria, porterà i viaggiatori tra paesaggi montani e luoghi storici. Qui sarà possibile rivivere la corsa all’oro dell’Ottocento, salire con la funivia Goldbelt Tram fino a 550 metri sul Monte Roberts o dedicarsi all’avvistamento delle balene. Con questi itinerari, MSC Poesia rinnova il concetto di crociera: il lusso dello Yacht Club incontra l’avventura autentica dell’Alaska.