L’Adventure al centro. Emozione Teneré 700. Divertimento Yamaha

Andiamo ovunque. Sì, senza limiti. Senza frontiere. E questo, nel mondo Yamaha succede da sempre. Da quando, insomma, la storia delle due ruore, racconta la storia Tenerè. La Teneré 700 – bellissima produzione dell’anno – è alimentata dal motore Yamaha CP2 da 690 cc, messo a punto e realizzato appositamente per questo modello. Dotata di acceleratore elettronico YCC-T, la Teneré 700 2025 presenta una serie di caratteristiche per guidare in tutte le condizioni. Le due modalità di guida, Sport ed Explorer, incluse ti consentono di scegliere le migliori caratteristiche di coppia e potenza per soddisfare le esigenze di guida. L’ABS e il TCS possono anche essere disattivati per offrirti un controllo totale, particolarmente utile sulle superfici non asfaltate.

La fotografia, il racconto sul sito ufficiale Yamaha è un condensato di emozioni. Nessun’altra moto Adventure – si legge – offre lo stesso equilibrio tra potenza e controllo; una moto pensata per il rally, pronta ad affrontare qualsiasi sfida. La nuova versione del telaio in acciaio resistente di Teneré 700 è robusto, e progettato per offrire una guida controllata e coinvolgente inun’ampia varietà di ambienti. Le sospensioni a lunga escursione regolabili e i larghi cerchi raggi contribuiscono a un’elevata altezza da terra e a unaposizione di guida dominante, che si distingue sia in strada che fuoristrada,indipendentemente se scegli di guidare in piedi o da seduto. La scocca è stata progettata per proteggere dalle intemperie,mentre un ampio cruscotto TFT da 6,3” mostra a colpo d’occhio tutte leinformazioni importanti che ti occorrono.

Ri.Ga.