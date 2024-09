La versione elettrica ha 314 km di autonomia

Grazie a una potenza di ricarica massima di 50 kW disponibile di serie o di 80 kW3 a richiesta, l’eVito può essere ricaricato dal 10 all’80% in circa 50 o 35 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC. La batteria con una capacità utile di 60 kWh assicura un’autonomia di 242/314 chilometri (WLTP) 1,2. Il nuovo modello dell’eVito Furgone offre ora anche diversi livelli di recupero per caricare la batteria durante la marcia, grazie a una strategia di funzionamento intelligente. Il conducente ha la possibilità di modificare, secondo necessità, l’intensità del recupero di energia, agendo sulle levette del cambio posizionate dietro al volante. La versione a 9 posti, parliamo in questo caso dell’eVito Tourer, offre più potenza ed autonomia. Il picco di potenza sale infatti a 150 kW (204 CV), mentre l’autonomia supera i 370 km.