La vacanza sostenibile è sulle due ruote. Quanti itinerari in bici

FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, promuove il cicloturismo come forma di vacanza attiva e sostenibile, rispettosa dei territori e della natura, ma anche come occasione di socialità e incontro. Da anni si impegna per diffondere la cultura del viaggio lento, intercettando i bisogni sia di chi pedala sia degli operatori, mettendo a disposizione strumenti e servizi utili.

Il grande lavoro di mappatura e promozione dei percorsi cicloturistici viene portato avanti in connessione con EuroVelo, la rete internazionale di ciclovie di cui FIAB è il coordinatore italiano. Si tratta di un progetto ambizioso nato da ECF-European Cyclists’ Federation e articolato in 17 itinerari ciclabili che uniscono l’intero continente toccando ben 42 nazioni. Oltre alla mappatura degli itinerari, FIAB offre un ventaglio di pedalate per ogni esigenza, dall’escursione giornaliera ai viaggi più lunghi e impegnativi, consultabili sul portale www.andiamoinbici.it

Inoltre, grazie alla rete Albergabici – il servizio FIAB dedicato alle strutture bike friendly – chi viaggia può trovare facilmente strutture attrezzate. "Il cicloturismo è un settore dal grande potenziale. Come è emerso della nostra indagine del 2023, per crescere necessita non solo di investimenti in nuove infrastrutture ma anche di servizi di qualità, sia a livello ricettivo sia per il trasporto intermodale, in particolare per muoversi in bici con il treno. FIAB offre strumenti semplici ed economici per portare sempre più persone in sella e al contempo si impegna per far diventare i territori amici della bicicletta", dice Angelo Fedi, Responsabile Area Cicloturismo di FIAB.

Per partecipare a un’escursione in bici (una vacanza, un weekend o anche in giornata) basta cliccare sul sito FIAB Andiamoinbici.it, in cui si trovano oltre 3.000 iniziative promosse dalle 190 associazioni FIAB presenti in tutta Italia. Per trovare un alloggio a misura di cicloturista si può cliccare su Albergabici.it individuando una tra le oltre 600 strutture in Italia. Quest’anno le ’Giornate Nazionali del Cicloturismo’ saranno nel weekend del 15-16 giugno.