La stazione entra nel futuro e diventa hub intermodale

La stazione centrale di Monza si prepara a un profondo restyling che la trasformerà in un hub intermodale moderno, strategico e connesso alla rete ferroviaria europea. La nuova denominazione ’Monza Centrale Porta Nord’ racconta già la direzione del cambiamento: un nodo chiave per l’accesso all’area metropolitana monzese e milanese, ma anche alla rete ferroviaria nazionale e internazionale. A giugno, Regione Lombardia ha dato il via libera al protocollo d’intesa con Rfi, Fs Sistemi Urbani e Comune di Monza per avviare un tavolo tecnico che guiderà lo sviluppo dell’intero nodo trasportistico. I numeri parlano chiaro: con quasi 39mila passeggeri al giorno e 350 treni regionali e veloci quotidiani, la stazione monzese è già una delle più trafficate in Lombardia. E ora si punta a trasformarla completamente.

Il progetto, presentato da Claudia Maria Terzi, assessora regionale alle Infrastrutture, e Franco Lucente, assessore ai Trasporti, punta a integrare mobilità e sviluppo urbano, rendendo la stazione un vero snodo intermodale, pronto a dialogare con la futura metropolitana M5 - che avrebbe proprio qui una delle sette fermate monzesi - e con l’intero tessuto urbano della città. Secondo Susanna Borelli, responsabile investimenti stazioni Lombardia e Nord Est di Rfi, "si tratta di un nodo complesso, da sviluppare completamente: dai binari ai marciapiedi, dal numero dei treni alla viabilità urbana". Si interverrà anche su nuovi sottopassi: uno per collegare la stazione alla futura metropolitana M5, un altro sul lato est (binario 7) per migliorare l’accesso dai quartieri limitrofi. Non mancherà un’attenzione particolare all’architettura storica dello scalo, che sarà tutelata e valorizzata. Intanto, Regione ha già stanziato 20 milioni di euro dal Piano Lombardia per l’interscambio con la M5. Rfi, ente attuatore, contribuirà con ulteriori risorse in fase progettuale.

Grande soddisfazione dal Comune di Monza, impegnato su più fronti: migliorare l’accessibilità della stazione anche per le persone con mobilità ridotta, riqualificare le velostazioni (già completata quella di via Arosio) e tutelare il piazzale della stazione, risistemato a giugno con lo storico ciottolato. Il sindaco Paolo Pilotto guarda avanti e spinge per una ciclopedonale diretta al centro città, con interventi su Largo Mazzini. L’obiettivo, condiviso da tutti gli attori in campo, è ambizioso: fare di Monza una stazione modello, ispirata – hanno detto in passato alcune indiscrezioni – al progetto dello Scalo Farini di Milano, con tanto verde intorno, una totale e facilitata accessibilità, e più qualità urbana.