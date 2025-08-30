La seconda vita delle batterie. Grazie alla tecnologia di Enel danno energia a Fiumicino

Esauste, ma non inutili. Le batterie delle auto possono diventare un innovativo sistema di accumulo per immagazzinare l’energia, in maniera tale da poterla utilizzare anche quando il sole non c’è. Il sistema è già in funzione all’hub internazionale di Fiumicino dove, grazie alla collaborazione tra Enel e ADR (Aeroporto di Roma) con il contributo scientifico dell’Istituto di ricerca tedesco Fraunhofer, è nato il progetto Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage). Si tratta del più grande sistema di storage energetico che utilizza batterie second-life ibride in Italia, e tra i maggiori in Europa.

Non è l’unico primato visto che il sistema è l’unico che integra batterie eterogenee provenienti da tre differenti case automobilistiche (Nissan, Mercedes-Benz e Stellantis). Loccioni, system integrator di riferimento nei mondi energia e automotive, ha trasformato in un BESS (Battery Energy Storage System) da 10 MWh 762 pacchi batteria e moduli non più utilizzabili per la propulsione.

Il sistema è perfettamente integrato con la “Solar Farm”, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo, progettato da Aeroporti di Roma, realizzato da Enel in collaborazione con Circet e inaugurato a gennaio 2025.

"Il progetto Pioneer mostra che l’innovazione è la prima alleata della transizione energetica: accelera l’elettrificazione su larga scala grazie a un modello di economia circolare che dà nuova vita alle batterie esauste - ha dichiarato Francesca Gostinelli, Head of Enel X Global Retail di Enel. - Nel presentare questo progetto d’avanguardia, che contribuisce fattivamente alla decarbonizzazione offrendo al contempo un concreto supporto alla stabilità della rete elettrica, siamo particolarmente orgogliosi di sottolineare che si tratta del frutto di una partnership che ha messo a fattor comune la competenza e il know-how di aziende principalmente italiane: l’ingegno del Made in Italy messo al servizio del progresso tecnologico, l’innovazione nazionale che supporta la sostenibilità e lo sviluppo del Sistema-Paese". Un ulteriore passo verso la sostenibilità per Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma.

"Il progetto Pioneer rappresenta un simbolo concreto della nostra strategia, perché in esso convergono il nostro forte impegno nella sostenibilità ambientale, la capacità di valorizzare l’innovazione tecnologica e la determinazione di fare efficacemente sistema con le eccellenze del Paese, come Enel - spiega - Questa nuova progettualità si va ad integrare sinergicamente con la Solar Farm recentemente inaugurata, all’interno della strategia ESG supportata dalla capogruppo Mundys, e che posiziona l’aeroporto stellato di Fiumicino, hub di passeggeri e di merci, anche come piattaforma di efficienza ed indipendenza energetica. Consolidiamo così il nostro percorso verso la decarbonizzazione e l’autonomia energetica dei nostri scali, con l’obiettivo di raggiungere il NetZero entro il 2030".

Innovazione, sostenibilità ed eccellenza europea sono i tratti distintivi del progetto Pioneer. Gli storage sono ormai imprescindibili per la transizione energetica, e il sistema realizzato da Enel e ADR accelera il percorso di decarbonizzazione del ’Leonardo da Vinci’, recentemente incluso nella Top10 dei migliori scali al mondo

da parte di Skytrax, dando nuova vita a batterie ormai inutilizzabili in campo automotive ma ancora molto preziose. Pioneer consentirà l’abbattimento di 16.000 tonnellate di CO 2 nell’arco dei prossimi dieci anni.

Non a caso l’intervento è stato selezionato tra i vincitori del bando Innovation Fund SSC-2020 promosso dall’Agenzia Europea per il Clima, l’Ambiente e le Infrastrutture (CINEA) come modello virtuoso e innovativo di economia circolare.