La rivoluzione attacca la spina. Pro e contro del passaggio alla trazione full electric

Sono gli ultimi nati, ma hanno saputo rapidamente conquistare l’interesse da parte degli appassionati. Si tratta dei camper elettrici, l’ultima frontiera dell’open air che però è la prima scelta per chi è alla ricerca di soluzioni di viaggio a impatto zero. Sicuramente è questo il vantaggio principale di questi veicoli che possono entrare anche nelle zone a traffico limitato (ZTL) e aree protette, solitamente precluse ai veicoli con motore endotermico, in particolare ai diesel non di ultima generazione. L’altro vantaggio è la riduzione dei costi di gestione, viaggiare ’con la spina’ generalmente significa spendere meno di chi deve fare il pieno di gasolio. Inoltre, i veicoli elettrici richiedono meno manutenzione, riducendo i costi a lungo termine.

A tutto ciò va aggiunta una maggiore comodità di guida, il camper elettrico è infatti molto più silenzioso e confortevole, migliorando notevolmente l’esperienza di viaggio. Naturalmente sull’altro piatto della bilancia vanno soppesati con grande attenzione anche gli svantaggi: uno su tutti l’autonomia ancora limitata.

Proprio questo è il principale ostacolo di questa categoria di veicoli. Le batterie attualmente in produzione offrono un’autonomia che varia, a seconda dei modelli e delle condizioni di guida, tra i 200 e i 400 km. Questo rende la pianificazione dei viaggi più complessa, richiedendo una maggiore attenzione alla disponibilità di stazioni di ricarica. A questo aspetto si lega quello dei tempi necessari per una ricarica completa sono ancora significativamente più lunghi rispetto a un rifornimento tradizionale, anche utilizzando le colonnine veloci.

Occorre considerare poi il peso e i costi delle batterie, soprattutto quelle con maggiore capacità: tradotto per i camperisti significa dover far riferimento a mezzi con un prezzo d’acquisto superiore e con meno spazio di carico a disposizione. Ciononostate il settore è in rapida crescita e anche le offerte sono in aumento. I modelli attuali e in arrivo si basano spesso su furgoni commerciali elettrici esistenti, che vengono poi allestiti da aziende specializzate. Ad esempio

tra gli ultimi nati c’è

Dethleffs e.home Eco (2025) basato su Ford E-Transit, è un esempio di camper completamente elettrico con una forte attenzione alla sostenibilità, anche nei materiali degli interni. L’autonomia dichiarata è di circa 240 km. Diverse aziende stanno lavorando su concept e modelli ibridi o totalmente elettrici. Il produttore cinese Farizon ha presentato un camper elettrico con un’autonomia di 460 km, mentre il concept di un motorhome di BYD punta a un’autonomia di 800 km.

I prezzi sono importanti: si parte da un minimo di circa 150.000 euro per i modelli più compatti e si può salire molto oltre per i motorhome di lusso.