La procedura da seguire per il riconoscimento

Riconoscere un veicolo come “d’epoca” o più precisamente come "di interesse storico e collezionistico" (come definito dal Codice della Strada) è un processo che richiede il rispetto di precisi criteri e l’iscrizione a un registro storico ufficiale.

Il primo passo è iscriverti a un club federato che sia riconosciuto dall’ente principale. L’elenco dei club è disponibile sui siti ufficiali dell’ASI e della FMI. L’iscrizione al club è obbligatoria e permette di avviare la pratica. Sarà necessario pagare una quota associativa annuale sia per il club che per l’ente principale (ASI o FMI).

Ottenuta l’iscrizione al club sarà necessario raccogliere e presentare la documentazione necessaria per la richiesta del Certificato di Rilevanza Storica (CRS). I documenti tipici richiesti includono: la copia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà, il modulo di richiesta compilato, un documento di identità del proprietario e le fotografie del veicolo. Quest’ultimo aspetto che sembra secondario riveste invece una grande importanza, le immagini infatti servono a dimostrare lo stato di conservazione del mezzo e la sua originalità.

Per questo devono essere chiare, in alta risoluzione e mostrare il veicolo da diverse angolazioni (anteriore, posteriore, laterale, interni, vano motore con numero di telaio ben visibile). Il passo successivo è la verifica tecnica che verrà compiuta dal club attraverso una commissione tecnica o un commissario. Di solito per la valutazione sono sufficienti i documenti prodotti, ma in alcuni casi può essere richiesta l’ispezione del veicolo per verificare che sia effettivamente idoneo e che le informazioni fornite corrispondano al vero.

A questo punto non resta che attendere il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica (CRS). Se l’esito della verifica è positivo, l’ente certificatore (ASI o FMI) rilascerà il Certificato di Rilevanza Storica. Questo documento è quello che ufficialmente attesta il valore storico e collezionistico del veicolo e permette di ottenere i benefici fiscali e assicurativi previsti dalla legge.

ll costo della certificazione varia a seconda dell’organismo che la rilascia e del tipo di veicolo, ma generalmente si aggira tra i 100 e i 150 euro complessivi per l’ottenimento del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) tramite l’ASI (Automotoclub Storico Italiano). La quota associativa annuale al club federato e all’ente principale (ASI/FMI). Il costo per il rilascio del CRS, che è una tantum. I tempi di attesa in genere si aggirano intorno a qualche settimana.