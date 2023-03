La nostra finestra sul mondo in movimento

Auto elettriche in ricarica

Più rispetto per il Pianeta che ci accoglie. Non un vezzo ma un imperativo. Lo sanno bene le case automobilistiche e motoristiche che vedono la ’rivoluzione elettrica’ avvicinarsi a velocità supersonica. Lo sa bene il mondo della nautica, autentica eccellenza del Made in Italy, ma anche tutto l’universo legato alla Green Mobility e all’essere in movimento all’aria aperta. La transizione ecologica è adesso.

E in questo contesto storico dell’economia globale, nasce oggi Qn Mobilità, il mensile cartaceo in uscita ogni ultima domenica del mese in abbinamento gratuito ai giornali della famiglia di QN che avrà, naturalmente, anche una declinazione web con un canale dedicato sui portali del nostro Gruppo editoriale, ampio spazio sui social, contenuti video ed eventi.

Sotto la lente delle firme di Qn ci saranno le auto con tutte le novità del settore e il delicato passaggio dai motori benzina e diesel all’elettrico. Riflettori poi sulle moto con inchieste e prove dei modelli che dalla pista trovano una declinazione stradale, fino al gran turismo.

A proposito di due ruote, Qn Mobilità parlerà anche di bici e di sostenibilità ampliando i propri orizzonti anche sui monopattini e sull’abitar viaggiando, ovvero l’universo di camper e caravan. Tra i mezzi verdi c’è anche il treno e, nonostante intorno ci sia il blu, il mondo della nautica e del diportismo che è sempre più ’green’ e vanta numeri record per quanto concerne fatturati ed export. Un Made in Italy che non conosce crisi né confini. Ma non è tutto. Qn Mobilità tratterà anche di servizi a chi si muove, di sicurezza e formazione, elementi chiave analizzati attraverso gli ultimi dati statistici e le voci degli esperti. Buona lettura e buon viaggio.