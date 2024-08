La mostra convegno. Hydrogen Expo 2024 scalda i motori

Presentata nella sala conferenze di Confindustria Piacenza la 3ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno europea interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma nei padiglioni del Piacenza Expo dall’11 al 13 Settembre.

Con i suoi oltre 170 espositori già confermati e i numerosi patrocini accordati da istituzioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enea, Regione Emilia-Romagna) e dalle principali associazioni di categoria (tra le quali H2IT, Federbeton, Federacciai, Assovetro, Assarmatori), quella di settembre si preannuncia già come l’edizione dei record. L’Hydrogen Expo è divenuta in meno di tre anni una delle principali manifestazioni anche a livello europeo dedicata all’universo dell’idrogeno ed un fiore all’occhiello per Piacenza, come sottolinea l’assessora alla Pianificazione per lo sviluppo urbano di Piacenza, Adriana Fantini: "L’idrogeno rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per Piacenza e il suo territorio. E Hydrogen Expo ne è la prova".

"Parliamo della più importante fiera a livello nazionale dedicata a questa filiera e alle tecnologie ad esse legate – prosegue Fantini –. Una filiera che a Piacenza vanta già realtà di assoluta eccellenza con professionisti ad alto livello di specializzazione, per lo più giovani. È una cosa di cui essere orgogliosi, soprattutto se si pensa alle potenzialità che l’idrogeno potrà sviluppare nel settore dell’energia in chiave di sostenibilità e sicurezza. E Piacenza, ancora una volta, è presente con il suo polo fieristico per fare da nodo e punto d’incontro su tematiche che troveranno sempre più spazio nel prossimo futuro".