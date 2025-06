La mobilità su misura per privati e aziende

In un mondo complesso come quello della mobilità da oltre trent’anni, Bifano Consulenti è un punto di riferimento nel panorama italiano. Nata dall’intuizione di Vincenzo Bifano, l’azienda ha costruito la propria identità su un’idea semplice ma potente: rendere la mobilità più accessibile, efficiente e vicina alle persone.

Una visione che si rinnova costantemente grazie all’apporto delle nuove generazioni, con l’impegno di Chiara e Giulia Bifano, che orientano l’azienda verso processi sempre più moderni, valorizzando un approccio alla sostenibilità totale. Bifano Consulenti, infatti, opera su scala nazionale, offrendo soluzioni su misura per imprese, pubbliche amministrazioni e privati.

"Ogni cliente ha esigenze specifiche, e il nostro compito è costruire la risposta giusta: per questo ci definiamo sarti della mobilità – spiegano alla Bifano Consulenti –. La nostra forza sta in una proposta ampia e strutturata, che copre l’intero spettro della mobilità". L’azienda si occupa di noleggio a lungo termine con canoni tutto incluso e vantaggi fiscali, a breve e medio termine, flessibile e attivabile ovunque in Italia.

La formula perfetta che permette di noleggiare un veicolo per un periodo minimo di 24 ore fino a 12 mesi, ideale per esigenze di business, una vacanza o qualunque situazione che richieda un’auto immediatamente disponibile. "Le nostre soluzioni – illustrano dalla Bifano Consulenti – prevedono tariffe vantaggiose, vasta scelta di veicoli commerciali, piani a percorrenza e prenotazioni su tutto il territorio nazionale".

Veicoli commerciali allestiti, anche a basse emissioni e personalizzabili, fleet management con consulenza strategica e gestione del parco auto, mobility management per piani di mobilità sostenibile in azienda e nella pubblica amministrazione, soluzioni per l’igiene urbana con noleggio di compattatori e veicoli speciali, convenzioni e pacchetti flessibili, per far fronte a picchi stagionali e necessità temporanee. Un consulente dedicato prende in carico il cliente e lo segue durante tutte le fasi del servizio: dall’analisi iniziale alla gestione operativa.

"Per noi, il cliente non è mai un numero. Ascoltiamo, analizziamo, e proponiamo soluzioni concrete, con attenzione ai costi e al risultato finale".

In un settore in rapida evoluzione, l’azienda si distingue per la capacità di anticipare il cambiamento. La sostenibilità è al centro della proposta: dalla promozione di veicoli a basso impatto all’ottimizzazione dei processi, l’obiettivo è costruire una mobilità più intelligente, snella e rispettosa dell’ambiente.

Innovazione significa anche valorizzare le persone: "Crediamo nella forza delle relazioni, nella competenza e nella qualità umana. È lì che nasce la vera eccellenza".

Roberto Canali