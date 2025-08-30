La logistica alla prova del freddo. Il settore dei veicoli refrigerati protagonista del mercato

Non solo i cibi, anche molti prodotti farmaceutici devono essere trasportati nel rispetto della “catena del freddo”. Un garanzia che rappresenta una sfida per il mondo della logistica. "La ’Catena del freddo’ è il percorso che un alimento surgelato compie per arrivare integro sulla tavola del consumatore oppure per alcuni farmaci - spiega Germano Gaudenzi, esperto di mobilità presidente della società di consulenza Automotive Management Team e membro del board di Innovazione Noleggio, azienda specializzata nel noleggio di furgoni refrigerati - Mentre la ’Catena del fresco da banco’ riguarda quei prodotti che seguono la stagionalità. Per tutti questi prodotti è necessaria una logistica che consenta di mantenere i prodotti a una temperatura costante lungo l’intera filiera in modo da preservare e garantire la massima qualità del prodotto".

Per il trasporto vengono impiegati i furgoni isotermici e quelli refrigerati, entrambi devono rispettano i requisiti della normativa internazionale ATP (Accord Transport Perissable). I furgoni isotermici presentano un cassone rettangolare termicamente isolato montato sul telaio del furgone stesso, possono diventare un veicolo frigorifero se dotati di “gruppo frigorifero”. Invece, i refrigerati sono dotati di piastre eutettiche o altre apparecchiature che mantengono la temperatura al di sotto dei -20 gradi. "È lo stesso cliente che definisce i tempi di utilizzo dei furgoni, accedendo sempre più ad offerte sia per noleggi a breve termine che per noleggi a lungo termine, in aggiunta ad acquisti diretti in netto calo rispetto all’uso del noleggio nelle varie forme di offerta". Negli ultimi anni la distribuzione intermedia del farmaco, riconosciuta quale servizio pubblico essenziale, è andata incontro a una rapida crescita.

"La distribuzione intermedia semplifica e razionalizza il percorso del farmaco consentendo la capillare disponibilità dei prodotti all’interno delle oltre 25.000 farmacie e parafarmacie presenti sul territorio nazionale". Questa continua crescita del settore ha consentito alle principali società di noleggio di porsi come attori primari a supporto di questo ampio e specialistico mercato che ha necessità anche molto stagionali. "Per supportare queste necessità, le principali società di noleggio, in collaborazione con importanti costruttori, da Mercedes a Iveco a Stellantis Group richiedono oggi la necessità di una vasta flotta di furgoni composta da veicoli coibentati e isotermici, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto nei settori che richiedono temperatura controllata e tracciabilità della catena del freddo". Lo sviluppo dei veicoli refrigerati è sempre in costante crescita e tra il 2023 e il 2024 ha registrato un +16%. Il nostro Paese è all’avanguardia in questo settore con i suoi allestitori.

"Mezzi personalizzati alle specifiche necessità del trasporto e strutture sempre più leggere per consentire una portata utile maggiore".