La crociera si trasforma in vacanza culturale

Non si impara solo sui banchi di scuola o con un notebook in mano, viaggiare è un modo straordinario di apprendere e le crociere sono un’occasione per scoprire, imparare e crescere insieme, attraverso esperienze di viaggio che uniscono avventura, cultura e conoscenza. Molti genitori, in particolare i più giovani, stanno rivalutando il ruolo del viaggio all’interno del percorso educativo dei propri figli. Secondo le ultime indagini, oltre il 70% di mamme e papà appartenenti alle generazioni Millenials e Gen Z si dichiara favorevole a far uscire i figli da scuola durante l’anno per vivere esperienze significative in viaggio.

Partire in autunno o in inverno significa viaggiare con maggiore tranquillità e godere di offerte più favorevoli anche dal punto di vista economico. Norwegian Cruise Line ha studiato una serie di soluzioni per le famiglie che vogliono approfondire anche gli aspetti culturali e naturalisti dei Paesi di approdo. Gli itinerari prevedono soste più lunghe nei porti abbinate a una vasta gamma di escursioni a terra, un modo per arricchire l’esperienza di viaggio attraverso attività culturali ed educative coinvolgenti.

Dall’esplorazione di città millenarie, ai segreti della cucina locale, l’osservazione di animali nel loro habitat naturale, fino alla conoscenza di culture e tradizioni lontane, queste escursioni vanno oltre la semplice visita turistica, offrendo opportunità di apprendimento autentiche e stimolanti. A bordo, l’esperienza prosegue con attività pensate per stimolare la creatività e l’interesse dei più piccoli, in un ambiente multiculturale che favorisce l’interazione e l’apertura mentale. Il viaggio si trasforma così in un momento di crescita non solo per i bambini, ma per l’intero nucleo familiare. Norwegian Cruise Line invita le famiglie a trasformare ogni pausa scolastica o giorno libero in un’occasione per imparare, esplorare e vivere insieme ricordi indelebili. Dal Mediterraneo al Nord Europa, dall’Asia alle mete più lontane, NCL offre itinerari flessibili, autentici e stimolanti, per vivere il mondo in maniera emozionante e consapevole.

Tra gli itinerari proposti un tour alla scoperta delle isole greche e l’Italia con partenza da Roma e tappa ad Atene, Santorini, Mykonos, Olimpia, La Valletta, Messina, Napoli e Firenze. Per chi ama i paesaggi incontaminati la destinazione è il Nord Europa a bordo della Norwegian Prima, con visita a Reykjavík e al parco nazionale di Thingvellir, Amsterdam e i suoi palazzi del Secolo d’Oro lungo il fiume Amstel e la Norvegia con la visita il fiordo di Borgund, l’antico centro commerciale di Ålesund e il museo a cielo aperto di Sunnmøre per conoscere la storia culturale e architettonica della regione. Per chi è alla ricerca di mete più esotiche a novembre la metà è il Giappone, sulla Norwegian Sun in un viaggio alla scoperta dell’Asia da Seul a Tokyo. Da Hiroshima, con la sua toccante memoria storica, ai templi e giardini zen di Kyoto, fino al maestoso Monte Fuji.