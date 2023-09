La caccia al tesoro nel centro storico del capoluogo ligure

Caccia al tesoro sulle onde del mare tra le vie e le piazze del centro storico di Genova dalle 15 alle 18.30 di oggi. Un entusiasmante gioco a squadre in una versione dai contorni marini e marinari: un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie, legate alle figure di navigatori che hanno fatto di Genova la Superba e di personaggi indomiti che nei secoli hanno solcato i cieli marini.

Una caccia al tesoro urbana che mette in luce le tradizioni e le storie legate al mare, in particolare a quelle del capoluogo ligure, percorrendo in lungo e in largo – circa cinque chilometri complessivamente – il dedalo di vicoli e piazzette che compongono il centro storico genovese.

Un percorso negli anfratti della Storia, alla scoperta di alcuni aspetti spesso sconosciuti della città. La caccia al tesoro si svolge con la seguente modalità: verrà consegnata una cartina contenente una serie d’indovinelli, da risolvere, che indicheranno ai partecipanti altrettanti luoghi del Centro Antico Genovese, presidiati da figuranti e rievocatori dei diversi Gruppi Storici e Artistici Genovesi.

Una volta giunti nei luoghi da scoprire, i gruppi porranno ai partecipanti un enigma, in chiave storico marinaro, da risolvere, la cui risposta esatta farà sì che venga loro consegnata una parte di anagramma. La raccolta di tutte le parti consentirà di risolvere l’anagramma e di trovare il luogo ove è custodito, simbolicamente, il tesoro. Vince chi per primo riuscirà a trovare tale luogo.