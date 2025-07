Kia Sportage alza il tiro. Super Gpl nella gamma

Kia Sportage, icona dei SUV compatti europei con oltre 7 milioni di unità vendute, rilancia a tutto campo con la sua quinta generazione. Questo modello best seller si presenta con un importante restyling e una delle gamme motori più ampie sul mercato. Il suo design, ispirato alla filosofia ’Opposites United’, rinnova l’estetica mantenendo l’identità. La plancia è dominata da due display panoramici da 12,3 pollici, un head-up display da 10 pollici proietta informazioni essenziali sul parabrezza. Un touchpad multifunzione consente di gestire audio e climatizzazione.

La Sportage amplifica lo spazio interno, garantendo oltre 1 metro per le gambe dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio offre una capacità da 587 a 1.776 litri. La dotazione digitale è tra le più avanzate. Il sistema Kia Connect permette aggiornamenti OTA, pianificazione tragitti, controllo veicolo e ricerca colonnine,la Digital Key 2.0 trasforma smartphone/smartwatch in chiave virtuale.

La gamma motori è diversificata. Da settembre, disponibili i benzina 1.6 turbo da 150 e 180 CV e il diesel mild hybrid da 136 CV. Entro l’autunno, arriveranno la full hybrid da 239 CV e la plug-in hybrid da 288 CV, la più potente Sportage di sempre. Per il solo mercato italiano, l’offerta si arricchisce con versioni GPL da 150 CV e la tri-fuel da 239 CV (benzina-hybrid-GPL), destinata a essere la vettura a gas più potente sul mercato.

Dai primi test su esemplari di pre-serie, la Sportage ha mostrato eccellente equilibrio tra dinamica di guida e comfort. La full hybrid si distingue per fluidità e reattività. I cambi a doppia frizione operano con precisione. La full hybrid promette consumi prossimi ai 20 km/litro. L’assetto è ben bilanciato e l’insonorizzazione migliorata accresce il comfort. Prodotta nello stabilimento di Žilina, Slovacchia, la arriverà in Italia da settembre. Sarà disponibile in 4 allestimenti, con prezzi a partire da 33.500 euro, invariati rispetto al modello precedente ma con contenuti superiori.