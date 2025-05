"Kia, elettrico di qualità e la magia del Trifuel"

Il ’Kia day’ fissa ogni anno gli obiettivi e le strategie del marchio coreano. Nell’appuntamento del 2025, a Barcellona, ha portato alla ribalta due nuovi modelli elettrici: EV4 ed EV2 a completare una gamma fra le più complete del mercato. Il presidente di Kia Italia, Giuseppe Bitti, lo sottolinea con orgoglio: "Stiamo portando a compimento il nostro Piano S, un piano strategico elaborato nel 2021 per produrre auto elettriche globali ma con grande attenzione ai diversi mercati, Europa compresa".

La gamma a impatto zero è partita dall’alto...

"La nostra tabella di marcia procede secondo le previsioni. Con EV9, un’auto lussuosa lunga più di 5 metri, abbiamo tracciato la via e con EV6 abbiamo proseguito il cammino. A fine anno arriverà una nuova versione della EV5 con autonomia di 650 km mentre la EV3, la nostra compatta, è oggi la più interessante per il mercato europeo dove ha ottenuto ottimi risultati".

Ci parli dei modelli presentati a Barcellona.

"La EV4 è una hatch a 5 posti destinata al segmento C. E’ un’auto per la famiglia costruita in Slovacchia e specificamente pensata per il mercato europeo. La versione a 4 porte viene invece prodotta in Corea. Poi abbiamo mostrato la EV2, sorella minore della EV3, una ’piccola’ che supera di poco i 4 metri e uscirà nel 2026, rispettando al 90 per cento i tratti del concept che avete visto".

Puo anticiparci gli obiettivi a più lungo termine del Piano S?

"Nel 2030 stimiamo che il 60% delle vetture sarà elettrico o con ricarica alla spina (plug-in) mentre il 40% sarà spinto da tradizionali motori o da sistemi ibridi o mild-hybrid. Proprio per questo il nostro approccio alla scelte dei clienti deve essere ragionato e concreto".

Può fare un esempio pratico di come vi state muovendo

"Con la Niro Full Hybrid una delle nostre vetture di maggior successo abbiamo elaborato una versione Gpl e l’abbiamo chiamata Trifuel. Grazie alla combinazione di benzina, gpl ed elettrico può coprire il percorso da Milano a Roma e ritorno (oltre 1200 km) senza bisogno di soste per fare carburante e con una spesa pari a 4,7 euro ogni 100 km".

In questa era di transizione il Trifuel può essere una scelta vincente?

"Ne siamo convinti al punto che questo sistema sarà applicato a tutte le ibride di Kia. E’ una risposta concreta a tanti clienti disorientati che chiedono solo certezze".

Tornando alle auto elettriche, per renderle appetibili bisognerebbe abbassare i prezzi...

"In Italia manca una politica di supporto concreto. Gli incentivi fiscali sarebbero importanti per il mondo delle flotte e poi serve un intervento per limitare il costo delle ricariche, magari attingendo dai quei 240 milioni di euro di incentivi che sono rimasti inutilizzati"

Nel futuro l’auto di proprietà è destinata a sparire?

"Noi guardiamo anche a questo scenario con Kia Flex, una soluzione per la mobilità. Nei contratti di noleggio a 18 mesi, dopo il settimo mese si può restituire l’auto senza pagare penali".

Giuseppe Tassi