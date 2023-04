Jet 2020 in volo sulle onde, il superyacht rivoluzionario progettato da Codecasa

"Ero in vacanza e vedevo questi aerei meravigliosi. Ho pensato: perché non li facciamo navigare? Ho preso carta e matita e ho disegnato uno schizzo. Poi ho chiamato l’architetto Spadolini". Un aereo che naviga non ce l’ha mai avuto nemmeno James Bond. La barca nata dalla mente frizzante di Fulvio Codecasa rivoluzionerà l’idea stessa del megayacht. ’Jet 2020’ è in avanzatissimo stadio di progettazione, l’imprenditore sta rifinendo i dettagli col grande architetto Tommaso Spadolini, e come al solito Codecasa lo metterà in cantiere autofinanziandolo. Una scommessa da 80-90 milioni di euro per un magnate che potrà solcare gli oceani con la comodità di un jumbo personale.

Al primo sguardo il Jet 2020 sembra proprio un aereo che galleggia: la prua è il muso di un velivolo di linea, ma l’ispirazione è venuta dalla torre radar degli Awacs. Il progetto, come s’intuisce da quel 2020 dopo il Jet, è stato un po’ ritardato dal Covid. Ma ora sta decollando, e in due versioni. Al top il 70 metri, che costerà 80-90 milioni, accessibile a non più di 5 persone nel mondo. E il 50 metri, economicamente più ’abbordabile’. Entrambi rivoluzioneranno la tecnologia marinara: in prospettiva c’è il mega yacht che vola. L’architetto Spadolini parla di Fulvio come di un mito: "L’idea gli è venuta nel 2020. Il concetto è quello dell’aereo, a prima vista sembra un aereo che galleggia. Nella nostra collaborazione, ho solo addolcito la linea con affetto e armonia per rendere la barca interessante per il cliente. Abbiamo anche pensato alla sorella piccola del Jet 2020 perché uno scafo al di sotto delle 500 tonnellate, ma pur sempre lungo 50 metri, ha un numero maggiore di acquirenti potenziali, ed è più semplice per l’omologazione e la gestione. Sono entrambe sfide che spaccano l’andamento del mercato e presentano innovazioni superiori a tante altre barche".

Emergono caratteristiche uniche: il 70 metri, sotto l’eliporto della poppa, avrà un appartamento per l’armatore su due piani per 160 metri quadrati di superficie. I 50 metri avranno un fly di 180 mq con varie soluzioni di arredo. Per il 50 metri è prevista l’alimentazione diesel con pacco batterie elettriche per le manovre, il 70 metri avendo più spazio avrà un’alimentazione integralmente diesel-elettrica. "Lo scafo – spiega il progettista – sarà in acciaio e le sovrastrutture in alluminio. Ma le sovrastrutture interne saranno realizzati con materiali leggerissimi a nido d’ape, per dare l’idea della stessa leggerezza dell’aereo. Nonostante le dimensioni, i Jet 2020 saranno costruiti tra Viareggio e a Pisa, ma l’allestimento avverrà a Viareggio. Come è accaduto in passato con barche così grandi, per uscire in mare bisognerà aspettare l’alta marea della notte, seguendo i segnali luminosi posizionati sul fondo".