Jeep Compass. Salto di qualità e opzione elettrica

di Gianluca Sepe

Pronta a tutto, anche all’era elettrica. Tolti i veli alla nuova generazione di Jeep Compass, modello tra quelli di maggior successo nella gamma del marchio americano di Stellantis. Un rinnovamento all’insegna della tecnologia ma anche del design, con la nuova generazione che cresce anche nelle dimensioni aumentando lo spazio a bordo. La gamma comprenderà motorizzazioni e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e full electric, con l’arrivo sul mercato nel quarto trimestre del 2025. Gli ordini sono già partiti con prezzo a partire da 41.900 euro. Dall’Italia alla conquista del mercato europeo. La nuova Compass nascerà infatti a Melfi, le cui linee sono state preparate ad accogliere la nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Un’architettura multienergia che consentirà così anche di far crescere nelle dimensioni la nuova generazione del SUV di segmento C di Jeep.

Compass infatti ora è lunga 4,55 metri, con un incremento di 15 cm rispetto ai 3,40 metri della generazione attuale. Cresce anche lo spazio interno, con 55 mm in più per le gambe dei passeggeri e di conseguenza un’abitacolo più spazioso rispetto al passato. Più carattere dal punto di vista del design, con la conferma dell’iconica griglia a sette feritoie con finiture moderne e un cofano più piatto e caratterizzato da nervature che accentuano la muscolarità della vettura. Distintiva la livrea, con sei nuovi colori d’ispirazione naturale: spicca Hawaii, un verde brillante ispirato alle sfumature delle isole tropicali che sarà anche il colore di lancio.

Anche lo spazio nel bagagliaio cresce, con 550 litri di capacità e la panchetta posteriore sdoppiata 40/20/40, di serie su tutte le versioni, per massimizzare e ottimizzare il carico. A bordo la plancia è caratterizzata dalla nuova interfaccia multimediale, che include il quadro strumenti da 10’’ e il touch screen per controllare il sistema di infotainment fino a 16’’ con aggiornamenti OTA.

Intatto lo spirito avventuriero e outdoor di Jeep Compass, con le capacità fuoristradistiche che ne fanno sempre un mezzo altamente versatile: la nuova generazione vanta un’altezza da terra fino a 200 mm, angolo d’attacco di 20°, angolo di dosso di 15° e angolo di uscita di 26°, la nuova Compass è equipaggiata per affrontare con facilità qualsiasi tipo di superficie. La profondità di guado del veicolo, fino a 470 mm.

La versione a trazione integrale invece ha l’Hill Descent Control di serie oltre ad un angolo d’attacco di 27°, angolo di dosso di 16° e un angolo di uscita di 31°. All’insegna dell’elettrificazione la gamma dei motori. Detto che questa sarà la prima Jeep Compass elettrica, con powertrain disponibile in tre livelli di potenza da 213, 231 e 375 CV, saranno poi proposte anche le varianti e-Hybrid con tecnologia a 48 Volt ed e-Hybrid plug-in, rispetitivamente con 145 e 195 CV. Per quel che riguarda le versioni BEV, di serie a bordo ci sarà il caricabatterie da 22 kW mentre sarà possibile la ricarica in DC fino a 160 kW per ricaricare dal 20 al 80% in 30 minuti. Grazie alla batteria da 74 kWh l’autonomia di Compass EV toccherà i 650 km con un solo pieno di ricarica. Al momento del lancio, la First Edition sarà disponibile soltanto con l’ibrido a 48 V e con la versione elettrica da 213 CV.