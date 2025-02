Jeep Avenger a tutta avventura in versione 4xe

Jeep, con il suo centro stile a Torino, ha forgiato il Suv Avenger, sintetizzando il proprio DNA in un veicolo attraente dalle dimensioni contenute. Questo Suv del segmento B è stato sviluppato pensando al mercato europeo, risultando perfetto per gli spostamenti urbani e per i viaggi, mantenendo intatte le caratteristiche di guida fuoristrada tipiche del Marchio. La calandra con le sette feritoie, elemento distintivo di ogni Suv Jeep, unisce elementi diversi tra loro.

Il design funzionale di Avenger si adatta a molteplici situazioni. L’eleganza e il dinamismo sono evidenziati dalle 13 opzioni cromatiche della carrozzeria, che permettono a ciascuno di esprimere la propria individualità. Avenger, nella versione 1.2 benzina a trazione anteriore, è dotata dei sistemi Selec-Terrain e Hill Descent Control, ideali per affrontare superfici stradali difficili. Questi sistemi sono standard, poiché rappresentano parte dell’identità del Marchio Jeep.

Le dimensioni esterne di Avenger, con una lunghezza di 4,08 metri, unite a un raggio di sterzata di 10,5 metri, lo rendono perfetto per l’uso quotidiano. L’ottima ammortizzazione assicura comfort anche su strade dissestate. Il bagagliaio offre 380 litri di spazio, con un piano di carico posizionabile su due livelli e sedili posteriori reclinabili separatamente con divisione 60/40. Il vano bagagli, con una larghezza di 1 metro, è caratterizzato da una forma regolare. L’abitacolo, inoltre, dispone di 34 litri di spazio aggiuntivo per riporre piccoli oggetti.

La praticità è una delle caratteristiche principali dell’abitacolo, grazie al lungo vassoio sulla plancia. Il tunnel centrale presenta tre vani portaoggetti, senza la tradizionale leva del freno a mano, sostituita da un pulsante. L’attivazione e la disattivazione del freno di stazionamento avvengono in modo automatico, garantendo maggiore serenità. Tutte le versioni sono dotate di un display centrale da 10,25 pollici, mentre il quadro strumenti digitale a colori da 10,25 pollici è disponibile a partire dall’allestimento Altitude. La connettività con gli smartphone è semplice grazie al sistema wireless Apple CarPlay e Android Auto. L’allestimento Summit offre ulteriori possibilità di personalizzazione della plancia, con illuminazione ambientale configurabile in 8 colori.

Avenger è il Suv più compatto della gamma Jeep, in cui si fondono il DNA del Marchio e uno spirito versatile. Si adatta perfettamente sia alla vita cittadina che alle avventure all’aria aperta. La gamma Avenger comprende anche l’opzione 4xe da 136 CV a trazione integrale, ulteriore espressione dell’identità Jeep. Questa versione si affianca alle altre disponibili: 100% elettrica, 1.2 benzina con cambio manuale e e-Hybrid con cambio automatico. La ’Freedom of Choice’ è un elemento chiave per Avenger, offrendo diverse configurazioni per rispondere alle necessità di ogni cliente.