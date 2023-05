Ionity rilancia la sfida elettrica Ad Affi megastazione di ricarica 18 stalli con potenza di 350 kW

di Francesco Forni

La più grande stazione d‘Europa di ricarica ultra veloce per auto elettriche di Ionity è in Italia, ad Affi in provincia di Verona. Vanta ben 18 stalli con potenza nominale fino a 350 kW ciascuno e connettore CCS COMBO2, alimentati da energia 100% rinnovabile e coperti da un sistema di pensiline fotovoltaiche, con l’obiettivo di generare energia pulita e di proteggere gli utenti e i veicoli da sole e intemperie durante la sosta. Il Comune di Affi non è solo uno dei maggiori hub per la ricarica in Italia, ma un ’case study’ esemplare di come un centro urbano che abbia investito in energia rinnovabile e mobilità elettrica possa creare un indotto turistico ed economico e divenire punto strategico per i flussi veicolari del proprio territorio. "Affi inizia nel 2011 ad approcciarsi all’energia rinnovabile con progetti unici nel territorio – dice il sindaco di Affi Marco Giacomo Sega – lentamente siamo diventati un modello".

Oggi sul territorio di Affi ci sono 44 colonnine di ricarica fast, una ogni 44 abitanti circa, molto meglio del decreto sviluppo del governo Draghi che ne prevedeva una ogni mille. Merito anche di Ionity: "Siamo una joint venture di cinque gruppi automobilistici, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes e Volkswagen – illustra Elena Airoldi Country Manager Italia Ionity – quando si viaggia c’è bisogno di ricaricare velocemente, diciamo 1520 minuti. Questo è il nostro percorso e lo facciamo erogando energia 100% rinnovabile; abbiamo 476 stazioni di ricarica con 2276 punti in 24 paesi europei". Quale sarà il futuro di Ionity? "Siamo nella seconda fase della nostra crescita, da qui al 2025 l’obiettivo sarà passare dalle attuali a oltre mille. Stiamo aprendo un nuovo cantiere anche a Peschiera del Garda".

Entro il 2025 l’obiettivo è triplicare la rete: "Affi per noi è il sito più grande d’Europa, coperto con una pensilina fotovoltaica con picchi da 75 kw - prosegue Elena Airoldi - che non coprono tutta l’energia necessaria ma segnano una tendenza. Aggiungo che abbiamo aperto al pubblico a Pasqua, senza pubblicità, ma già in quel weekend abbiamo avuto 586 ricariche che hanno portato Affi al 25esimo posto più usato in Europa. Quelli prima erano solo siti scandinavi".