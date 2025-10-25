Ioniq 9, l’ammiraglia elettrica. Sette posti e comfort assoluto. Autonomia fino a 620 km

di Francesco Forni

Ioniq 9 rappresenta la massima espressione di tecnologia e design di Hyundai. Mostrata in anteprima italiana al Salone di Torino, mette in evidenza nel test-drive romano tutte le sue qualità e si fa ammirare per la linea. Una grande ammiraglia a zero emissioni, pensata per unire comfort e prestazioni. Efficiente, modellata dal vento nonostante la stazza con un coefficiente aerodinamico di 0,259 che ne esalta l’efficienza.

Con 5,06 metri di lunghezza, 1,98 di larghezza e 1,79 di altezza e un passo di 3,13 metri assicura spazio comodo per sei o sette passeggeri. Il bagagliaio offre 338 litri in configurazione a sette posti, 908 litri con la terza fila abbattuta e fino a 2.494 litri con la seconda ripiegata. Il vano anteriore aggiunge 88 litri sulla versione a trazione posteriore e 55 su quella integrale.

Tre i powertrain elettrici. La versione con motore posteriore da 218 cv privilegia efficienza e comfort. Le varianti a doppio motore con trazione integrale sviluppano 307 cv e 428 cv nella versione Performance. Tutte montano una batteria da 110 kWh, con un’autonomia compresa tra 600 e 620 km a seconda della configurazione.

L’allestimento Business apre la gamma con cerchi da 19 pollici, fari Full LED, portellone elettrico, vetri oscurati, pompa di calore e sensori di parcheggio perimetrali con telecamera posteriore. L’abitacolo ospita due schermi da 12,3 pollici, sedili e volante riscaldabili, climatizzatore bizona e guida assistita di livello 2. L’allestimento XClass aggiunge cerchi da 20”, fari Matrix LED, telecamere a 360°, head-up display, chiave digitale, impianto audio Bose e sedili in pelle con memoria per il conducente.

La Calligraphy completa l’offerta con cerchi da 21 pollici, interni in pelle nappa, tetto panoramico elettrico e cassetto UV-C.

I prezzi partono da 69.900 euro per la Business, 75.900 euro per la XClass, 79.900 euro per la 4WD da 307 cv e 83.500 euro per la Calligraphy. Il vertice della gamma è la Performance 4WD da 428 cv, proposta a 85.500 euro.

La Ioniq 9 eccelle nel comfort acustico e dinamico. Il sistema Active Noise Control-Road, combinato con l’audio Bose, riduce i rumori esterni. Le sedute ventilate con funzione massaggio amplificano il piacere del viaggio. Con un peso tra 2.474 e 2.612 kg, la grande coreana privilegia fluidità e compostezza. I 307 cavalli della versione a doppio motore e i 605 Nm di coppia assicurano progressione continua e risposta pronta. Anche sulle strade irregolari, la marcia resta stabile e silenziosa per un benessere assoluto

In città le dimensioni non penalizzano la manovrabilità, grazie agli assistenti alla guida e al parcheggio. L’autonomia reale sfiora i 500 km, mentre la ricarica rapida dal 10% all’80% richiede 24 minuti.