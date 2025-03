Intrattenimento di alta qualità e proposte per i più giovani

Norwegian Cruise Line® (NCL), pioniere nel settore crocieristico, con una meritata reputazione di offrire il miglior intrattenimento del settore, ha annunciato oggi l’aggiunta di quattro nuove e originali produzioni di intrattenimento NCL che debutteranno entro settembre 2025 su nove navi, tra cui Norwegian Breakaway®, Encore, Epic, Escape, Gem, Getaway, Jewel, Joy e Prima.

I nuovi spettacoli, ’Red, White, & British’, ’Bring Back the 90s’, ’Icons: The Bands’ e ’Ignite the Night’, sono stati creati negli Norwegian Cruise Line Holdings’ Creative Studios a Tampa, Florida, e includono collaborazioni con rinomati partner artistici per offrire agli ospiti proposte di intrattenimento di alta qualità che si rivolgono a un pubblico di ogni generazione.

Guidata dai suggerimenti dei consumatori e dal feedback diretto degli ospiti, la nuova strategia di intrattenimento di NCL è pensata per offrire agli ospiti ciò che amano di più – storie coinvolgenti, musica senza tempo e spettacoli di grande impatto scenico, in perfetta sintonia con il nuovo impegno del brand – offrire agli ospiti più da vedere, più da fare e più da vivere.