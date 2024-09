Internazionalizzazione. L’ad Mariano Negri nel Gruppo Tecnico

Un grande riconoscimento per l’azienda CMD. Il 5 settembre scorso l’amministratore delegato Mariano Negri (nella foto in basso) è stato nominato Componente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione per il prossimo biennio 2025-2027 da Barbara Cimmino, vice presidente per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria.

Imprenditore con un’esperienza ultratrentennale, alla guida della CMD, che opera sul mercato internazionale della produzione di motori e sue componenti, offrendo soluzioni ingegneristiche innovative nei segmenti aerospazio, automotive, nautico e dell’energia rinnovabile, Negri, già vice presidente Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione di Confindustria Basilicata, si è detto "orgoglioso ed entusiasta di contribuire con le propriecompetenze ed esperienza ai lavori del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione per la definizionedi contenuti e obiettivi che ben rappresentino le esigenze delle aziende confederate".

Il nuovo Gruppo Tecnico si riunirà il prossimo 7 novembre in Via dell’Astronomia per definire un primo quadro delle priorità che la squadra di presidenza, impegnata sulle tematiche sempre più strategiche e sfidanti dell’Export e dell’Attrazione degli Investimenti, si accinge ad affrontare.