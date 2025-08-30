Intercity e Nightjet. Viaggiare è più bello al chiaro di luna

Nel nostro Paese il servizio di treni notturni è principalmente gestito da Trenitalia con gli Intercity Notte che collegano diverse città italiane, permettendo di percorrere lunghe distanze da Nord a Sud, inclusa la Sicilia, con l’attraversamento dello Stretto di Messina in traghetto. Le tratte disponibili sono la Milano/Torino-Reggio Calabria, Milano/Torino - Lecce, Milano - Bari, Roma - Palermo/Siracusa, Roma - Trieste alle quali si aggiungono i servizi stagionali in funzione durante il weekend da Roma - Bolzano/San Candido (specialmente nel periodo invernale) e Roma - Lecce.

Per viaggiare oltre ai normali posti a sedere, la soluzione più economica, sono disponibili anche gli scompartimenti con le cuccette, da 4 a 6 letti a castello, per chi cerca un compromesso tra prezzo e comfort, e i vagoni letto che sono cabine private in grado di ospitare fino a tre persone, ideali per chi viaggia in coppia.

Per chi vuole muoversi fuori dall’Italia ci sono le ferrovie austriache ÖBB con i loro Nightjet, una vasta rete di treni notturni che collegano molte città europee. Da Milano ci sono collegamenti diretti per Vienna. Il percorso passa per Genova, Pavia e altre città italiane prima di raggiungere l’Austria.

Da Roma ci sono collegamenti per Vienna e Monaco, passando per Firenze, Bologna e Salisburgo. A partire da fine settembre 2025, le fermate a Roma e Firenze saranno cancellate, a favore di una nuova fermata a Milano. Da Venezia collegamenti per Vienna, Monaco e Stoccarda, passando per Treviso e Udine. Da La Spezia/Genova collegamenti diretti per Monaco, Stoccarda e Vienna.

