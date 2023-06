Innovazione in magazzino DSV a Milano è sostenibile

DSV, terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto, ha annunciato l’avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo magazzino automatizzato alle porte di Milano. L’impianto, pensato per rispondere alle esigenze di nuovi e futuri clienti, in particolare quelli attivi nei settori e-commerce, moda, retail e beni di consumo, sarà dotato di un sistema robotico di automazione avanzata per la movimentazione e lo stoccaggio (frutto di un investimento di quasi 3milioni di euro) che garantirà un utilizzo dello spazio molto più efficiente (pari al 25% di quello necessario per la stessa capacità di stoccaggio manuale tradizionale), un maggior risparmio energetico e una riduzione delle emissioni.

Moderno, sostenibile e tecnologicamente avanzato, il nuovo sito multi-cliente sarà strategicamente posizionato vicino ad altri siti milanesi in cui DSV è già operativa, tra i quali quello raccordato di Pioltello, e disporrà di una gamma di dotazioni e soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di flessibilità, innovazione ed efficienza di nuovi e futuri clienti.

Primo DSV Fulfilment Factory in Italia ospiterà anche ’Autostore’, un sistema di commissionamento ad alta densità – il più veloce per metro quadro sul mercato – che consentirà di eseguire automaticamente i processi di stoccaggio e movimentazione dei prodotti. Una soluzione ottimale per le attività di fulfilment, tra cui l’e-commerce, grazie a una flessibilità che consente di gestire circa 1.000 righe d’ordine all’ora. Grazie a 32mila contenitori disposti in una griglia cubica intelligente, 32 robot all’avanguardia e 8 porte, riduce drasticamente gli errori di picking, aumenta la produttività e l’efficienza e fornisce una visibilità in tempo reale della gestione delle scorte.

"Un magazzino green, strategicamente posizionato e dotato di un sistema di automazione è una soluzione ideale per i clienti che si affidano a DSV con l’intento di avere un partner qualificato e sostenibile per la gestione di una supply chain sempre più complessa, veloce e ’personalizzata’, in settori come l’e-commerce, il consumer e il retail", commenta Fabiano Villa, Sales Director di DSV Solutions Italy.

Il sistema di automazione avanzata Autostore, che collega un concetto robotico di stoccaggio a cubo con linee di imballaggio automatizzate, consente di potenziare i processi di stoccaggio, movimentazione e distribuzione degli ordini e migliorare la gestione del magazzino nei periodi di picco con un pick & pack affidabile. Inoltre, grazie a robot che operano senza luce e riscaldamento in una griglia cubica, il sistema garantisce un uso dello spazio molto più efficiente e un consumo energetico ridotto.

"L’apertura segna un ulteriore passo in avanti per la crescita di DSV in Italia. L’obiettivo è quello di continuare a consolidare la nostra presenza sul territorio e nelle zone più strategiche, anche attraverso investimenti in innovazione e automazione che possano offrire soluzioni flessibili e all’avanguardia. Il tutto sempre in un’ottica sostenibile e a basso impatto ambientale", aggiunge Davide Uracchi, Managing Director di DSV Solutions Italy.

Egidio Scala