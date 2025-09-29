Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN MobilitàInfrastruttura strategica per il traffico in Italia
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Infrastruttura strategica per il traffico in Italia

La rete autostradale che circonda Bologna è un nodo strategico e molto esteso, composto da diversi tronchi principali e raccordi....

La coabitazione tra il. traffico cittadino e quello autostradale moltiplica le code lungo la tangenziale di Bologna

La rete autostradale che circonda Bologna è un nodo strategico e molto esteso, composto da diversi tronchi principali e raccordi. La Tangenziale di Bologna (Raccordo Autostradale RA1) è l’arteria più vicina alla città, con una lunghezza di circa 22,2 km. Funge da raccordo tra le principali autostrade e la viabilità urbana ed extraurbana. La A1 Milano-Napoli attraversa l’area di Bologna e si interconnette con la Tangenziale e le altre direttrici. La A14 Bologna-Taranto conosciuta come Autostrada Adriatica, parte da Bologna dall’interconnessione con la A1 fino a San Lazzaro di Savena. L’A13 Bologna-Padova fondamentale per i collegamenti con Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

A questi si aggiungono anche i raccordi e le complanari che integrano la rete esistente e si connettono con la Tangenziale.

