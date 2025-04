Industria automotive. Vincere le sfide della supply chain

Politiche stringenti sulle emissioni, ritardi nell’innovazione tecnologica e i traguardi fissati dalla Ue per la transizione green. E non ultima la guerra sui dazi che ha coinvolto anche l’industria dell’auto. Settore che rappresenta il 7% del Pil europeo e fornisce occupazione a circa 14 milioni di persone, e che negli ultimi anni è riuscito a superare con resilienza un insieme di sfide senza precedenti: l’emergenza pandemica, la scarsità di semiconduttori a livello globale, la mancanza di materie prime e la conseguente instabilità della filiera.

E oggi si trova in un momento di grandi trasformazioni, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie come la robotica, particolarmente diffusa nella produzione di veicoli a motore, la stampa 3D e l’Intelligenza Artificiale. E proprio all’interno di questo sfidante scenario, per rendere la propria catena di fornitura efficiente e precisa, Freccia International, azienda specializzata nella distribuzione di componenti automotive dal 1923, si è affidata a REMIRA Italia, fornitore di soluzioni cloud supportate dall’intelligenza artificiale per la supply chain, riducendo del 20% i tempi e gli sforzi manuali legati alla gestione delle scorte.

L’incremento delle referenze da gestire, unito a tempi di fornitura lunghi e variabili a causa della gestione manuale delle scorte, rendeva evidente la necessità di Freccia International di adottare un tool avanzato e adattabile alle proprie esigenze per migliorare il flusso della propria catena di approvvigionamento. REMIRA Italia – parte del gruppo tedesco presente in oltre 20 Paesi e in Italia a Scandicci, Sarzana e Prato – ha messo in campo il suo software per la gestione delle scorte, una soluzione all’avanguardia basata sulle più moderne tecnologie predittive di Intelligenza Artificiale.

"Il caso di Freccia International – spiega Matteo Sgatti, Regional Sales Manager di REMIRA Italia – dimostra come l’utilizzo delle soluzioni avanzate di REMIRA possa trasformare le sfide della supply chain in opportunità per migliorare l’efficienza e la competitività aziendale". "Con più di un secolo di esperienza nella produzione e distribuzione di componenti automotive, noi di Freccia International abbiamo sempre puntato all’eccellenza – aggiunge Andrea Scarpa, product manager di Freccia International –. Grazie alla collaborazione con REMIRA Italia, abbiamo introdotto un sistema avanzato di gestione delle scorte basato sull’Intelligenza Artificiale. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e guardiamo al futuro con fiducia, sapendo di poter contare su un partner tecnologico affidabile e competente".