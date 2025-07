Indipendenti ma sereni. Turismo on the road e protezione su misura

Viaggiare in camper significa libertà, scoperta e indipendenza. Ma per godersi ogni chilometro con serenità è fondamentale partire con la giusta protezione. CamperSereno, la convenzione assicurativa pensata appositamente per chi ama spostarsi in camper, offre coperture su misura, servizi dedicati e vantaggi esclusivi.

A differenza delle classiche polizze RC auto, CamperSereno tiene conto delle esigenze specifiche dei camperisti. La convenzione offre una formula flessibile e completa, che va oltre l’assicurazione obbligatoria, includendo garanzie accessorie come furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, cristalli, assistenza stradale H24, responsabilità civile verso terzi anche in ambito campeggio e perfino protezione del contenuto del veicolo, come oggetti personali, attrezzatura sportiva o elettronica.

Uno dei punti di forza della polizza è la possibilità di personalizzazione. Ogni camperista può scegliere le coperture più adatte al proprio stile di viaggio e al valore del mezzo, evitando costi inutili e ottimizzando il rapporto tra premio e tutela. Inoltre, grazie alla partnership con il Camper Club Italiano, sono previsti sconti esclusivi e condizioni vantaggiose, premiando l’appartenenza a una community di viaggiatori consapevoli.

La convenzione si distingue anche per il servizio clienti dedicato: consulenti esperti del settore camperistico sono a disposizione per chiarimenti, preventivi e assistenza in caso di sinistro. Non è solo un’assicurazione, ma un vero e proprio partner di viaggio, che accompagna il cliente prima, durante e dopo ogni partenza.

Viaggiare in camper è una scelta di vita. CamperSereno lo sa, e per questo offre non solo una polizza, ma una filosofia: quella della tranquillità, della protezione intelligente, della libertà senza pensieri. Perché il mondo è bello da esplorare – ma lo è ancora di più se lo si fa con serenità.

vio.dec