Incidenti nel 2024. Bollettino di guerra: otto morti ogni giorno

Cala, leggermente, il numero totale delle vittime della strada nel 2024: 3.030 (-0,3%), ma questo è il solo dato con il segno meno nel rapporto diffuso da Aci-Istat dedicato alla sicurezza sulle strade italiane. In dodici mesi sono stati 173.364 gli incidenti con lesioni a persone, in aumento del 4,1%, per un totale di 233.853 feriti.

Ogni giorno in media in Italia si registrano 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Un dato che non fa ben sperare rispetto all’obiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU e della Commissione Europea, che anche l’italia ha fatto proprio nel Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030, prefiggendosi di ridurre del 50% il numero di decessi (riferimento il 2019) e feriti gravi entro la fine del decennio.

Addirittura 44 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. Nel 2024 la riduzione delle vittime rispetto al 2019 è ancora contenuta e non supera il 4,5%. Solo tre province hanno colto l’obiettivo del dimezzamento: Verbano-Cusio Ossola, Campobasso e Gorizia. Le province che al contrario hanno registrato il maggior incremento percentuale rispetto al 2019 sono Avellino, Sassari e Oristano. Milano (-30 morti), Venezia e Bologna (-29), Roma (-27) sono state le Province nelle quali si è registrata la diminuzione più significativa in valori assoluti del numero dei morti. Napoli (+23 morti), Cremona (+16) e Udine (+14) sono state le Province nelle quali si è registrato il maggior incremento di decessi.

La Sardegna è la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+42). Al contrario le regioni con la più alta diminuzione in valori assoluti dei decessi sono state Veneto (-40), Lazio (-27) e Marche (-17). Verbano Cusio Ossola, Genova, Milano Monza Brianza e Gorizia sono le province in cui gli incidenti risultano meno gravi.

IMa.San.