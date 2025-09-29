Incentivi promozioni e sconti. L’auto tenta il rilancio

di Giuseppe Tassi

L’auto aspetta un segnale di ottimismo per uscire da una crisi di vendite che sembra irreversibile. Ad agosto il mercato italiano ha fatto segnare un -2,7 per cento e il dato su base annua è ancor più negativo: -3.7%. Come uscire da un tunnel così profondo? il mondo dell’automotive ci prova battendo tre strade precise: nuovi incentivi statali per l’elettrico (al via dal 15 ottobre) promozioni massicce da parte delle case produttrici che arrivano fino a 9 mila euro di sconti e moltiplicazione delle proposte ibride. Non a caso proprio le auto che portano con sè i benefici dell’elettrico, senza l’onere delle ricariche, sono le più richieste sul mercato.

La messianica attesa degli incentivi si è conclusa e da qualche giorno le concessionarie hanno iniziato ad accreditarsi per gestire il bonus. L’operazione è finanziata con 597 milioni e 320 mila euro dirottati dai fondi del Pnrr destinati in un primo tempo alle colonnine di ricarica. L’obiettivo è di sostituire 39.000 veicoli termici con nuove auto elettriche, con evidenti vantaggi per l’ambiente.

Possono beneficiare dei nuovi incentivi statatali, che scatteranno dal 15 ottobre, sia le persone fisiche che le microimprese con massimo 10 dipendenti e fatturato fino a 2 miiioni di euro. Ma i bonus non saranno per tutti. Per cominciare si applicano solo in città con almeno 50 mila abitanti e poi prevedono limiti di reddito per il richiedente. Chi ha un reddito ISEE fino a 30 mila euro potrà ricevere un incentivo di 11.000 euro, chi invece arriva a 40 mila euro potrà contare su uno sconto di 9.000.

Il tetto del prezzo dell’auto elettrica che si acquista non deve superare il prezzo di listino di 35mila euro (più IVA) ed è sempre necessaria la rottamazione di un veicolo termico da Euro 5 in giù. Le imprese possono contare su un massimo di due bonus (con veicoli N1 e N2 fino a 12 tonnellate) per smaltire i veicoli termici e passare all’elettrico. Il contributo in questo caso sarà pari al 30% del valore del mezzo.

Nota importante, il maxibonus statale fino a 11mila euro si otterrà direttamente dai concessionari, che hanno già avviato le prenotazioni. Per richiedere gli incentivi si utilizzerà una piattaforma informatica sviluppata da Sogei, che permetterà ai beneficiari si accedere al maxi bonus statale e ai concessionari di offrire veicoli nuovi che rientrano nelle categorie agevolate.

Il tetto di 35mila euro (che arriva a 42.700con IVA ma non prevede acccessori extra) offre ai potenziali acquirenti un campo di proposte abbastanza ampio. Si tratta per la maggior parte di vetture di segmento B, che garantiscono comunque buoni spazi, abitablità con tutti i vantaggi della guida elettrica.

Rientrano, ad esempio, nei limiti prefissati vetture come Grande Panda, Byd Dolphin Surf, Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Hyundai Inster, Kona e Ioniq 5, Mini Aceman, MG4, Opel Corsa-e, Citroen C3, Cupra Born, Omoda S. Volkswagen ID3 e ID4, Smart#1, Peugetot 208, 308 e 408, Ford Explorer.

Ma a oggi l’elettrico vale il 5% del mercato italiano e le perplessità sulla transizione energetica restano fortissime. Ecco perché molte case automobilistiche che producono vetture ibride offrono diettamente ai clienti incentivi e sconti per facilitare l’acquisto di una nuova vettura. Su questa delicata frontiera si gioca il futuro del’auto e il rilancio di un mercato da troppo tempo incapace di produrre segni di ripresa.